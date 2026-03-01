CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Muhteşem Rizespor

Muhteşem Rizespor

Çaykur Rizespor, Kadıköy'de Fenerbahçe'den puan alan Kasımpaşa'yı Halil, Mihaila ve Mebude'yle yenip 2'de 2 yaptı.

Rizespor Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mart 2026 Pazar 06:50
Muhteşem Rizespor

Süper Lig'de düşme hattından çıkmak isteyen Kasımpaşa, üst sıraları hedefleyen Çaykur Rizespor'u ağırladı. Maça hızlı başlayan Atmacalar, 25'te öne geçti. Hojer'in ceza sahası dışından şutunda kaleci Gianniotis'in sektirdiği topu Halil Dervişoğlu altıpastan ağlara gönderip ilk yarının skorunu belirledi.

NAMAĞLUP ATMACA

Karadeniz ekibi, ikinci yarıya da golle başladı. 56'da solda topla buluşan Mihaila'nın ceza sahası sol çaprazından kaleye gönderdiği şutta top filelerle buluştu. 80'de de Mebude üç farklı galibiyeti ilan etti: 0-3. Yenilmezlik serisini 3 maça taşıyan yeşil-mavililer, 2'de 2 yaptı.

KONUŞACAK BİR ŞEY YOK

Kasımpaşa Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, rakiplerinin bu sezonki en kolay oyununu oynadığını söyledi. Belözoğlu, "Çok konuşacak bir şey yok. Artık çanların çaldığı anları oynayacak takımımız" şeklinde konuştu.

KARŞILIĞINI ALDIK

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Recep Uçar, oynadıkları oyunun karşılığını aldıklarını söyledi. Uçar, "Taraftarlarımızı uzun süredir mutlu edemiyorduk. Oynadığımız oyunların karşılığını alamıyorduk ama son 2 haftada karşılığını aldığımız için mutluyum" ifadelerini kullandı.

