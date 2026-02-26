CANLI SKOR ANA SAYFA
Kasımpaşa'yı yeneceğiz

Kasımpaşa’yı yeneceğiz

Trendyol Süper Lig'de sahasındaki Kocaelispor galibiyetiyle moral bulan Çaykur Rizespor'da 25 yaşındaki sağ bek Mithat Pala, deplasmanda karşılaşacakları Kasımpaşa'ya da gözdağı verdi.

Giriş Tarihi: 26 Şubat 2026 Perşembe 06:50
Kasımpaşa’yı yeneceğiz

Trendyol Süper Lig'de sahasındaki Kocaelispor galibiyetiyle moral bulan Çaykur Rizespor'da 25 yaşındaki sağ bek Mithat Pala, deplasmanda karşılaşacakları Kasımpaşa'ya da gözdağı verdi. Pala, "Bizim hedefimiz yukarılar. Biz eğer ki kendi kimliğimizi, kendi karakterimizi sahaya yansıtırsak çok kaliteli olduğumuz için üç puan alacağımızı düşünüyorum" değerlendirmesinde bulundu.

VARSA YOKSA GALİBİYET

Çaykur Rizespor Başkanı İbrahim Turgut ve yönetimi, iftar programı kapsamında basın mensuplarıyla bir araya geldi. Çaykur Rizespor'un her maçta olduğu gibi Kasımpaşa maçına da galibiyet parolası ile çıkacağının altını çizen Başkan Turgut, "Kasımpaşa maçına mutlak kazanmak için çıkacağız. Sadece Kasımpaşa değil bütün maçlara biz kazanmak için çıkıyoruz" diye iddialı konuştu.

AŞKIMIZ SEVDAMIZ TUTKUMUZ

Çaykur Rizespor Başkanı İbrahim Turgut, yeşil-mavililere umut dağıttı. Başkan Turgut, "Rizespor aşkımız, sevdamız, tutkumuz. Bu farklı bir tutku. Bu bir başarı almayla, ligde üst sırada olmayla ilgili bir tutku değil. Bu Rize'nin birliğiyle, beraberliğiyle, Rizeli olmanın, bu şehirde yaşamanın, suyunu içmenin, bu topraklara basmanın insana vermiş olduğu bir haz. Allah'ın izniyle bir çıkıştayız, iyiye gidiyoruz. İnşallah daha iyiye de gideceğiz" dedi.

