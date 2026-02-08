CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Rizespor Çaykur Rizespor'dan Galatasaray maçı sonrası VAR tepkisi!

Çaykur Rizespor'dan Galatasaray maçı sonrası VAR tepkisi!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, sahasında Galatasaray'a 3-0 kaybettiği mücadelenin ardından resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile maçın hakemine ve VAR'a tepki gösterdi. İşte detaylar...

Rizespor Haberleri Giriş Tarihi: 09 Şubat 2026 Pazartesi 00:01
Çaykur Rizespor'dan Galatasaray maçı sonrası VAR tepkisi!

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray'a sahasında 3-0 mağlup oldu. Mücadelenin ardından Karadeniz temsilcisi, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile maçın hakemine ve VAR'a tepki gösterdi.

Çaykur Rizespor'un açıklamasının tam metni şu şekilde:

"Bu işte bir terslik VAR Artık biliyoruz. Süper Lig'de haftalar geçiyor, sonuçlar değişiyor ama değişmeyen tek şey Çaykur Rizespor camiasına karşı verilen hayal kırıklıkları ile dolu kararlar. Çaykur Rizespor'un haksızlığa uğradığı konusunda spor kamuoyunun görüş birliği içerisinde olduğu bir haftayı daha geride bırakıyoruz. - Bu akşam maçın henüz 2. dakikasında apar topar verilen sarı kart, maçın yönetimine dair duyulan endişeyi perçinler nitelikteydi. - 19. dakikasında konuk takımın bulduğu golün öncesinde lehimize verilmesi gereken faul kararı maalesef aleyhimize verildi ve aynı pozisyon golle sonuçlandı. Üstelik pozisyonun içerisindeki oyuncu net ofsaytta olmasına rağmen görmezden gelinmesi, incelenmeyerek oyunun alelacele başlatılması büyük bir şaşkınlık yarattı. - Yine maçın 42. dakikasında bariz şekilde rakip oyuncunun kolunu açması sonucunda topun kola değerek yön değiştirmesine "devam" kararı verildi. Benzer pozisyonlarda defalarca penaltı kararı verildiği herkesin malumu. - Bir diğer hayal kırıklığı ise 60. dakikada yaşandı. Ali Sowe ile bulduğumuz gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Üstelik karar saniyeler içerisinde verilirken pozisyonun incelenmesi ve ekrana getirilmesi yaklaşık 7 dakikayı buldu. Hazırlanan görseldeki rakibin önde olan ayağı ile topa temas anındaki önde olan ayağının örtüşmemesini ise kamuoyunun taktirine bırakıyoruz. Şaşırdık mı? Tabii ki hayır. Gaziantep – Çaykur Rizespor maçında VAR görevi yapan şahsın o gün Çaykur Rizespor aleyhinde sarf ettiği çaba ve verdirdiği penaltı hâlâ tazeliğini korurken, aynı ismin bugün yine görev almış olması dikkat çekicidir. Ne desek boş; Çaykur Rizespor camiası şahsi bir husumetin bedelini ödemeye devam ediyor."

İŞTE ÇAYKUR RİZESPOR'UN PAYLAŞIMI

Sergen Yalçın'dan maç sonu flaş tepki!
Beşiktaş evinde Corendon Alanyaspor'a takıldı!
DİĞER
Gözleri Karadeniz'in Güneş'i Özge Yağız anlattı: Rutinlerine daha bağlı bir insana dönüştüm
CHP’de istifa depremi! Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan partiden ayrıldı
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
"Deniz G.Saraylı, F.Bahçe'de oynamaz!"
Hyeon-gyu Oh'tan enfes röveşata golü!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş'tan maç sonu penaltı tepkisi! Beşiktaş'tan maç sonu penaltı tepkisi! 23:48
Rıza Kayaalp mindere altın madalya ile geri döndü! Rıza Kayaalp mindere altın madalya ile geri döndü! 23:14
Pereira: Kazanmaya yakın oluyoruz ama... Pereira: Kazanmaya yakın oluyoruz ama... 23:09
Hyeon-gyu Oh'tan enfes röveşata golü! Hyeon-gyu Oh'tan enfes röveşata golü! 22:40
A. Madrid'e evinde Real Betis şoku! A. Madrid'e evinde Real Betis şoku! 22:33
Sergen Yalçın'dan maç sonu flaş tepki! Sergen Yalçın'dan maç sonu flaş tepki! 22:28
Daha Eski
Yüksel Sarıçiçek altın madalya kazandı! Yüksel Sarıçiçek altın madalya kazandı! 22:24
Junior Olaitan: Beşiktaş'ta oynuyorsanız... Junior Olaitan: Beşiktaş'ta oynuyorsanız... 22:21
Hyeon-gyu Oh: Bu kulüpte oynadığım için gururluyum! Hyeon-gyu Oh: Bu kulüpte oynadığım için gururluyum! 22:16
Fenerbahçe-Gençlerbirliği maçı detayları Fenerbahçe-Gençlerbirliği maçı detayları 22:12
Inter deplasmanda farklı galip! Inter deplasmanda farklı galip! 22:02
Beşiktaş evinde Corendon Alanyaspor'a takıldı! Beşiktaş evinde Corendon Alanyaspor'a takıldı! 21:58