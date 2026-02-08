Çaykur Rizespor'dan Galatasaray maçı sonrası VAR tepkisi!

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray'a sahasında 3-0 mağlup oldu. Mücadelenin ardından Karadeniz temsilcisi, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile maçın hakemine ve VAR'a tepki gösterdi.

Çaykur Rizespor'un açıklamasının tam metni şu şekilde:

"Bu işte bir terslik VAR Artık biliyoruz. Süper Lig'de haftalar geçiyor, sonuçlar değişiyor ama değişmeyen tek şey Çaykur Rizespor camiasına karşı verilen hayal kırıklıkları ile dolu kararlar. Çaykur Rizespor'un haksızlığa uğradığı konusunda spor kamuoyunun görüş birliği içerisinde olduğu bir haftayı daha geride bırakıyoruz. - Bu akşam maçın henüz 2. dakikasında apar topar verilen sarı kart, maçın yönetimine dair duyulan endişeyi perçinler nitelikteydi. - 19. dakikasında konuk takımın bulduğu golün öncesinde lehimize verilmesi gereken faul kararı maalesef aleyhimize verildi ve aynı pozisyon golle sonuçlandı. Üstelik pozisyonun içerisindeki oyuncu net ofsaytta olmasına rağmen görmezden gelinmesi, incelenmeyerek oyunun alelacele başlatılması büyük bir şaşkınlık yarattı. - Yine maçın 42. dakikasında bariz şekilde rakip oyuncunun kolunu açması sonucunda topun kola değerek yön değiştirmesine "devam" kararı verildi. Benzer pozisyonlarda defalarca penaltı kararı verildiği herkesin malumu. - Bir diğer hayal kırıklığı ise 60. dakikada yaşandı. Ali Sowe ile bulduğumuz gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Üstelik karar saniyeler içerisinde verilirken pozisyonun incelenmesi ve ekrana getirilmesi yaklaşık 7 dakikayı buldu. Hazırlanan görseldeki rakibin önde olan ayağı ile topa temas anındaki önde olan ayağının örtüşmemesini ise kamuoyunun taktirine bırakıyoruz. Şaşırdık mı? Tabii ki hayır. Gaziantep – Çaykur Rizespor maçında VAR görevi yapan şahsın o gün Çaykur Rizespor aleyhinde sarf ettiği çaba ve verdirdiği penaltı hâlâ tazeliğini korurken, aynı ismin bugün yine görev almış olması dikkat çekicidir. Ne desek boş; Çaykur Rizespor camiası şahsi bir husumetin bedelini ödemeye devam ediyor."

İŞTE ÇAYKUR RİZESPOR'UN PAYLAŞIMI