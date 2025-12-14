CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Atmacalar 3 golle uçtu!

Çaykur Rizespor, yeni teknik direktörü Recep Uçar’la ilk galibiyetini 3 golle Eyüp karşısında aldı. Uçar, 2. maçında taraftarlarına galibiyetle ‘merhaba’ dedi.

14 Aralık 2025 Pazar 06:50
Üst sıralara hedefleyen Çaykur Rizespor, düşme hattındaki Eyüp'ü ağırladı. Atmacalar, 17'de Mithat'la Felipe'ye takıldı. 25'te Sowe, kafayla topu dışarı attı. 45+2'de Augusto'nun ortasında Legowski'nin eline çarpan topta, VAR uyarısıyla pozisyonu izleyen hakem Yiğit Arslan, penaltı verdi. Laçi, penaltıdan ağları sarsıp ilk yarı skorunu belirledi: 1-0.

YENİ GOLCÜ SAMET

2. yarıya da hızlı başlayan Karadeniz ekibi, 52'de Samet'in şık golüyle 2-0 yaptı. Geçen hafta da Konyaspor ağlarını sarsan 31 yaşındaki milli stoper, 15 maçta 3 gol, 2 asistle hücum oyuncularına nazire yaptı. 81'de Sowe, sonucu ilan etti: 3-0. Çaykur Rizespor, yeni teknik direktörü Recep Uçar yönetiminde Konya beraberliğinin ardından 2. karşılaşmasında 3 puana ulaşırken, 4 maç sonra kazandı.

TARAFTARLARA ARMAĞAN OLSUN

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Recep Uçar, güzel bir galibiyet aldıklarını söyledi. Uçar, 3 puanı tüm Rize taraftarlarına armağan ettiğini belirtti. Eyüp antrenörü Atila Gerin ise Rize'nin daha çok istediğini vurguladı.

KAZANMAYI HAK ETTİK

Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın, galibiyeti kaçırdıklarını söyledi. Başkan Açıkalın, "Eyüpspor karşısında 3 puan alabilirdik. Oyuncularımızın göstermiş olduğu oyunu ve mücadeleyi tebrik ediyorum" diye konuştu.

