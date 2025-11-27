İlhan Palut'un kader haftaları

Fenerbahçe karşısında 2-0 öne geçtiği maçtan 5-2 mağlup ayrılan Ç. Rizespor'da tartışmaların odağındaki teknik direktör İlhan Palut'un, ilk yarının bitimine 4 hafta kala oynayacağı maçlarda ya tamam ya da devam diyeceği öğrenildi.
Fenerbahçe karşısında 2-0 öne geçtiği maçtan 5-2 mağlup ayrılan Ç. Rizespor'da tartışmaların odağındaki teknik direktör İlhan Palut'un, ilk yarının bitimine 4 hafta kala oynayacağı maçlarda ya tamam ya da devam diyeceği öğrenildi. Palut, ilk yarının son dört haftası içinde Kayserispor ve Eyüp ile içeride, Konyaspor ve Beşiktaş ile dış sahada oynayacak. Atmaca, Kayserispor maçı sonrası ise Türkiye Kupası'nda Pendik'le karşılaşacak.