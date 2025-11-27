CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
İlhan Palut'un kader haftaları

İlhan Palut'un kader haftaları

Fenerbahçe karşısında 2-0 öne geçtiği maçtan 5-2 mağlup ayrılan Ç. Rizespor'da tartışmaların odağındaki teknik direktör İlhan Palut'un, ilk yarının bitimine 4 hafta kala oynayacağı maçlarda ya tamam ya da devam diyeceği öğrenildi.

Rizespor Haberleri Giriş Tarihi: 27 Kasım 2025 Perşembe 06:50
İlhan Palut'un kader haftaları
Fenerbahçe karşısında 2-0 öne geçtiği maçtan 5-2 mağlup ayrılan Ç. Rizespor'da tartışmaların odağındaki teknik direktör İlhan Palut'un, ilk yarının bitimine 4 hafta kala oynayacağı maçlarda ya tamam ya da devam diyeceği öğrenildi. Palut, ilk yarının son dört haftası içinde Kayserispor ve Eyüp ile içeride, Konyaspor ve Beşiktaş ile dış sahada oynayacak. Atmaca, Kayserispor maçı sonrası ise Türkiye Kupası'nda Pendik'le karşılaşacak.
Sörloth seferi! Atletico Madrid...
