Çaykur Rizespor’dan süpürgeli gönderme! Hakem kararlarına maç devam ederken tepki

Fenerbahçe karşısında farklı yenilen Çaykur Rizespor, maç devam ederken yaptığı süpürge paylaşımıyla hakem kararlarına açık bir göndermede bulundu. İşte o paylaşım...

Rizespor Haberleri Giriş Tarihi: 23 Kasım 2025 Pazar 21:57
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında konuk ettiği Fenerbahçe'ye 5-2 mağlup oldu. Karadeniz ekibi maçta skor farkı açılırken sosyal medyada dikkat çeken bir hamle yaptı.

Karşılaşma devam ederken Rizespor'un resmi sosyal medya hesabından "İşlem tamam, gerekli müdahale yapıldı." notuyla süpürge görselli bir paylaşım yapıldı. Görselde yer alan "Neyi temizliyorsunuz?" ifadesi ise kulübün hakem kararlarına tepki gösterdiği şeklinde yorumlandı.

İŞTE O PAYLAŞIM

F.Bahçe Rize'de 2-0'dan geri döndü!
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu
