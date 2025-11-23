Çaykur Rizespor’dan süpürgeli gönderme! Hakem kararlarına maç devam ederken tepki

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında konuk ettiği Fenerbahçe'ye 5-2 mağlup oldu. Karadeniz ekibi maçta skor farkı açılırken sosyal medyada dikkat çeken bir hamle yaptı.

Karşılaşma devam ederken Rizespor'un resmi sosyal medya hesabından "İşlem tamam, gerekli müdahale yapıldı." notuyla süpürge görselli bir paylaşım yapıldı. Görselde yer alan "Neyi temizliyorsunuz?" ifadesi ise kulübün hakem kararlarına tepki gösterdiği şeklinde yorumlandı.

İŞTE O PAYLAŞIM