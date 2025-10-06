Rize'de yüzler gülüyor

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Ç. Rizespor, deplasmanda Hesap.com Antalyaspor'u 5-2 mağlup ederek büyük bir coşku yaşadı. Teknik Direktör Palut, sezona puan açısından kötü bir başlangıç yaptıklarını ancak bu galibiyetin çok değerli olduğunu belirtti. Palut, takımla hak edilmiş bir zafer kazandıklarını, alt sıralardan kurtulmanın önemini ve moral motivasyonlarının yükseldiğini vurguladı. Disiplini koruyarak adım adım üst sıralara tırmanmayı hedeflediklerini ifade eden Palut, Çaykur Rizespor'un geleceğinin parlak olduğunu ekledi.