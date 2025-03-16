Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut: Gerekeni yapacağım

Karşılama sonrası değerlendirmelerde bulunan Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, "Maça ilk bakacak olursak, bizim hakimiyetimizle başlayan bir oyundu. Sahada iyi başladık. İlk dakikalarda oyunun kontrolü bizdeydi. Ancak, kırmızı kartla birlikte planlarımız alt üst oldu. Oyuncumuz hamle yapmaya hazırlanırken, devre arasına kadar bekleyelim mi diye düşünürken, bir anda 10 kişi kaldık. Devre arasında içeride, 'sistem değişikliğiyle, yeni bir sinerji yakalayabilir miyiz?' diye konuştuk. Nitekim, ikinci yarının başında takımım oyunu rakip sahaya yıktı. Ama ne yazık ki pozisyon üretmekte zorlandık. Yediğimiz ikinci golden sonra, zaten kırmızı kart nedeniyle demoralize olan takımım sahada mental olarak da zor durumda kaldı. Sonuç olarak, kötü bir mağlubiyet aldık" dedi.

'TAŞIDIĞIM SORUMLULUĞUN FARKINDAYIM'

Taraftarın tepkilerinin haklı olduğunu dile getiren Palut, "Taraftarlarımızın tepkilerini de gayet doğal karşılıyorum. Bugüne kadar sabırla bizi desteklediler. Ancak bu görüntüye tepki göstermek, onların en doğal hakkı. Maç sonrası tepkiler sadece bize değil, oyunculara da yöneldi. Taraftarlarımızın bu toplu protestosunu, liderlik açısından da değerlendirdiğimde, yine haklı buluyorum. Çünkü sahada mücadele eksikliği, enerji eksikliği vardı. Ve bunun sorumluluğu birine ait olmalı. Ben, bu kulüpte insanlar tarafından iyi karşılandım. Ama şimdi yaşananlar için 'beni yerden yere vuruyorlar' diyerek görmezden gelebilecek biri değilim. Antrenör olmanın ötesinde, insan olarak taşıdığım sorumluluğun farkındayım. Bu güzel kulüp, güzel insanlar barındırıyor. Tüm samimiyetimle söylüyorum, burada en iyisinin olması için ne yapılması gerekiyorsa, İlhan Polat olarak yapacağım" diye konuştu

'EN DOĞRU KARARI, BU CAMİANIN SAHİPLERİYLE BİRLİKTE VERECEĞİZ'

Taraftardan özür dileyen Palut, "Konuşmamda ana fikir var. Köşeli cümleler kurmuyorum çünkü ben bu kulübün bir çalışanı, bir görevlisiyim. Yönetimle, camiamızla, sorumlu olduğum insanlarla oturup konuşarak, hissettiklerimi onlara ifade etmem daha doğru olur. Takımın önünde güzel bir zaman var, Takımın enerjiye ihtiyacı var. Bu takım için en doğru kararı, bu camianın sahipleriyle birlikte vereceğiz. Taraftarlarımızdan özür diliyorum. Bugün böyle olmamalıydı. Bodrumspor'u da aldıkları galibiyetten dolayı tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.