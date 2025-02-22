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Rize'nin derbide kozu Abdülkadir
Karadeniz derbisinde bugün Samsunspor'a konuk olacak Çaykur Rizespor, güçlü rakibi karşısında 3 maçlık yenilgi serisine son verip alt taraftan uzaklaşmanın planlarını yapıyor. Ligde son üç karşılaşmadan da yenilgiyle ayrılan Atmacalar, derbide yeni transferi Abdülkadir Ömür'e güveniyor. Geçen hafta Galatasaray maçıyla yeşil-mavili formayı giyen milli yıldız, oynadığı futbolla taraftarları mest edip, güven verdi.
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