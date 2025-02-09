  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Rizespor Çaykur Rizespor'da 3 isim Galatasaray maçında yok!

Çaykur Rizespor'da 3 isim Galatasaray maçında yok!

Çaykur Rizespor'un Kasımpaşa ile oynadığı maçta sarı kart gören Dal Varesanovic, Rachid Ghezzal ve Samet Akaydın Galatasaray maçında cezalı duruma düştüler. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Rizespor Haberleri Giriş Tarihi: 09 Şubat 2025 Pazar 14:26 Güncelleme Tarihi: 09 Şubat 2025 Pazar 15:12
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Çaykur Rizespor'da 3 isim Galatasaray maçında yok!

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Kasımpaşa, Çaykur Rizespor'u ağırladı. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'ndaki mücadelede Çaykur Rizespor, üst üste gelen kötü haberler ile sarsıldı.

Karşılaşmanın 23. dakikasında Dal Varesanovic, Kasımpaşa oyuncusu Mortadha Ben Ouanes'e yaptığı faul sonrası sarı kart gördü ve Rizespor'un Süper Lig'de gelecek hafta Galatasaray'ı konuk edeceği maçta cezalı duruma düştü.

Dal Varesanovic'in ardından Rachid Ghezzal da 55. dakikada gördüğü sarı kartın ardından bir sonraki hafta oynanacak olan Galatasaray maçında cezalı duruma düştü.

64. dakikada sarı kart gören Samet Akaydın ile birlikte sarı kırmızılılar ile oynanacak olan maçta forma giyemeyecek isim sayısı 3'e yükseldi.

Mourinho: Bizler ağlamıyoruz!
F.Bahçe'nin ilk 11'i belli oldu!
DİĞER
Son dakika haberi: Fenerbahçe’nin Heung-min Son planı ortaya çıktı! Kanarya’dan bomba transfer hamlesi...
MHP lideri Bahçeli'den "iyiyim" mesajı! Trump'ın Gazze'yi ilhak planına sert tepki: "Türkiye'ye ve İslam coğrafyasına meydan okuma"
Transfer bombası! Firmino Süper Lig'e...
G.Saray'a Portekizli stoper!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Sakaryaspor Kakuta ile anlaştı Sakaryaspor Kakuta ile anlaştı 15:07
Mourinho: Bizler ağlamıyoruz! Mourinho: Bizler ağlamıyoruz! 14:53
Romanya-Türkiye basketbol maçı ne zaman? Romanya-Türkiye basketbol maçı ne zaman? 14:28
Burak Yılmaz F.Bahçe maçında yok! Burak Yılmaz F.Bahçe maçında yok! 14:17
Beşiktaş'ta yeni transfer sağlık kontrolünde Beşiktaş'ta yeni transfer sağlık kontrolünde 14:11
Sevilla - Barcelona maçı ne zaman? Sevilla - Barcelona maçı ne zaman? 14:11
Daha Eski
R. Sociedad - Espanyol maçı ne zaman? R. Sociedad - Espanyol maçı ne zaman? 14:09
Valencia - Leganes maçı ne zaman? Valencia - Leganes maçı ne zaman? 14:07
Alaves - Getafe maçı ne zaman? Alaves - Getafe maçı ne zaman? 14:04
Kartal'a 10 numara Alman panzeri! Kartal'a 10 numara Alman panzeri! 14:02
Vavacars Karagümrük - Ümraniyespor maçı ne zaman? Vavacars Karagümrük - Ümraniyespor maçı ne zaman? 13:49
İstanbulspor AS - MKE Ankaragücü maçı ne zaman? İstanbulspor AS - MKE Ankaragücü maçı ne zaman? 13:46