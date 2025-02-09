Çaykur Rizespor'da 3 isim Galatasaray maçında yok!

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Kasımpaşa, Çaykur Rizespor'u ağırladı. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'ndaki mücadelede Çaykur Rizespor, üst üste gelen kötü haberler ile sarsıldı.

Karşılaşmanın 23. dakikasında Dal Varesanovic, Kasımpaşa oyuncusu Mortadha Ben Ouanes'e yaptığı faul sonrası sarı kart gördü ve Rizespor'un Süper Lig'de gelecek hafta Galatasaray'ı konuk edeceği maçta cezalı duruma düştü.

Dal Varesanovic'in ardından Rachid Ghezzal da 55. dakikada gördüğü sarı kartın ardından bir sonraki hafta oynanacak olan Galatasaray maçında cezalı duruma düştü.

64. dakikada sarı kart gören Samet Akaydın ile birlikte sarı kırmızılılar ile oynanacak olan maçta forma giyemeyecek isim sayısı 3'e yükseldi.