Rize vurgunu

Trendyol Süper Lig'de düşme hattındaki Hatayspor, üst sıraları hedefleyen Rizespor'u Mersin'de ağırladı. Maça hızlı başlayan Atmacalar, 14'te Diack'ın kendi kalesine attığı golle öne geçti. 23'te Boutobba eşitliği sağladı. 61'de Calvo, Varesanovic'i düşürdü ve penaltı oldu. Penaltıyı gole çeviren Ghezzal, Karadeniz ekibinin galibiyetini ilan etti.

"KIRILMA MAÇIMIZDI"

Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, 4 maç sonra kazanmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Palut, "4 maçtır kazanamamanın verdiği bir baskı vardı üzerimizde. Çok zorlu deplasmanda adeta kırılma maçını kazandık" dedi.