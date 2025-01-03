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Haberler Rizespor Rizespor'da İlhan Palut: İptal edilen golümüz...

Rizespor'da İlhan Palut: İptal edilen golümüz...

Çaykur Rizespor ile Beşiktaş, Süper Lig'in 18. haftasında Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından İlhan Palut açıklamalarda bulundu. İşte Palut'un sözleri...

Rizespor Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ocak 2025 Cuma 22:41
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Rizespor'da İlhan Palut: İptal edilen golümüz...

Çaykur Rizespor ile Beşiktaş, Süper Lig'in 18. haftasında Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı.

Maçın ardından İlhan Palut açıklamalarda bulundu.

İŞTE PALUT'UN SÖZLERİ:

Maç öncesinde konuştuğumuz şeyler, maçta yaşadıklarımızdı. Tempolu oynamak istiyorduk. İlk 40 dakika boyunca inanılmaz pozisyonlar bulduk. Bir gol bulabildik ama o periyoda göre 1-0 yetersizdi. 40-45 arası Beşiktaş'ın etkili hücumları var.

Onlarla frikik kazandılar ve gol kazandılar. Dikkat etmemiz, basit top kaybetmememiz gerekiyordu. Beşiktaş'ın hızlı hücumu devreye girdi ve devreye 1-1 gittik. İkinci yarının 10 dakikasından sonra yine denemeler, yine pozisyonlar ama skor üretemedik.

Son dakikada bir pozisyon oldu, belki orada kazanabilirdik. O da ofsayttan döndü. Ya gözünüze ya teknolojiye güveneceksiniz. Arası yok. Teknolojiye güvenmemiz gerekiyor. Anlam veremiyorsunuz ama teknolojidir, her takım için uygulanıyor.

Haftaya Mersin'de bu performansı uygulayabilecek miyiz, bizim en büyük sorunumuz bu. Bu standardı yakalamamız gerekiyor. Böyle etkili oyunları 3 puana çevirmeliyiz. Oyuncularımızı kutluyorum. Gönül isterdi ki kazanalım. İzleyenler için keyifli bir maç oldu. Oyuncuları kutluyorum, Beşiktaş'a başarılar diliyorum."

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