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Haberler Rizespor

Hedef Bodrum

Rize'de teknik direktör İlhan Palut, "Bodrum'a iyi hazırlanacağız ve güzel bir sonuç için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.

Rizespor Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ekim 2024 Pazar 06:50
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Hedef Bodrum

Süper Lig'de üst üste 5 maçından yenilgiyle ayrıldıktan sonra evinde Antalya'yı 2-1 mağlup ederek milli araya moralli giren Rizespor, deplasmandaki Bodrum maçı hazırlıklarını moralli bir şekilde sürdürüyor. Teknik direktör İlhan Palut, "Bodrum FK maçına iyi hazırlanacağız ve orada güzel bir sonuç almak için elimizden geleni yapacağız" dedi.

SADECE NEFES ALDIK

Antalyaspor galibiyetinin takımın moralini yükselttiğini anlatan Palut, "İzin sonrası tesislerde daha pozitif ve idmanda daha coşkulu çalışan oyuncular var. Her ne kadar o periyotta da çalışıyorsak da tabii ki oyuncuların ve bizlerin üzerinde bir yük olan bir periyottu. Tam üzerimizden atabildik mi, 'hayır'. Dediğim gibi sadece bir nefes aldık" diye konuştu.

Mecit COŞKUN

RİZE'DE 3 EKSİK

Milli takımlarda altı oyuncuları olduğunu ifade eden İlhan Palut, "Bunun dışında Rachid Ghezzal, Casper Hojer ve Benhur Keser, bireysel çalışmalarına devam ediyor. Onun dışında takımla beraber yoğun bir şekilde çalışıyoruz" dedi.

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