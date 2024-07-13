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TRANSFER HABERLERİ | Çaykur Rizespor Beşiktaş'tan Emrecan Bulut'u kiraladı!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Beşiktaş'tan Emrecan Bulut'u kiralık olarak kadrosuna kattı. İşte detaylar...

Rizespor Haberleri Giriş Tarihi: 13 Temmuz 2024 Cumartesi 19:39
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TRANSFER HABERLERİ | Çaykur Rizespor Beşiktaş'tan Emrecan Bulut'u kiraladı!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Beşiktaş'tan Emrecan Bulut'u kiralık olarak kadrosuna kattı.

Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, Beşiktaş'tan Emrecan Bulut ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Emrecan'ın takımın Slovenya kampına katılacağı vurgulanan açıklamada, "21 yaşındaki kanat oyuncusu Emrecan Bulut, önümüzdeki günlerde düzenlenecek imza töreniyle kendisini kiralık olarak 1 yıllığına yeşil-mavili renklerimize bağlayan sözleşmeyi imzalayacaktır. Yeni transferimiz Emrecan Bulut'a 'Hoş geldin.' diyor, başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Emrecan Bulut, geçen sezonu Ümraniyespor'da kiralık olarak geçirmişti.

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