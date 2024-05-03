Hataya yer yok

Avrupa'yı hedefleyen Rizespor'da teknik direktör İlhan Palut, bugünkü Beşiktaş maçı için umut dağıttı. Palut, "Ankaragücü maçını kazanmalıydık. Bizim için iki puan çok önemliydi. Yeni duruma konsantre olacağız. Geri kalan maçlarda hata yapma olasılığımız az. Beşiktaş maçı da bunlardan bir tanesi. Beşiktaş, tekrar üzerinde bulunan negatif havayı dağıtmak adına reaksiyon gösterecek. Biz de her zaman ki gibi futbol oynamaya çalışacağız. Oradan güzel bir sonuçla ayrılmak isteyeceğiz" dedi.

KEMİK KADRO KURDUK

İlhan Palut, Rizespor'da kemik bir kadro oluşturduklarının altını çizdi. Başarılı hoca, "Bir alt ligden çıkarken 'bu takımı 25 transferle değiştirelim stratejisi' ile yola asla çıkmadık. Amacımız gençlerden oluşan ve gelecekte de kemik bir kadro oluşturmaktı. Daha iyi olabilirdik ama kabul edilebilir bir sezon geçiriyoruz" dedi.

RİZESPOR'A KONSANTREYİM

Beşiktaş'la adı geçen İlhan Palut, şunları söyledi: Hiçbir göreve talip değilim. Ben talip olmam. En zor görev hangisi ise ben ona hazırım. Beni acaba şurası ister mi gibi bir telaşım yok. Bugün Rize'de üretebiliyorum. Bugün tüm konsantremle Rizespor'u yönetiyorum. Tüm sorumluluğum Rizespor'u ligde en başarılı yerde bitirtmek.