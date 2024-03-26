Haberler Rizespor Atmaca ava çıktı

Atmaca ava çıktı

Yeşil-mavililer; Adana Demir’den ayrılacak Emre Akbaba, Fenerbahçe’den Miha Zajc ile Umut Nayir, Karagümrük’ten Güven Yalçın ve Ankaragücü’nden Ali Sowe ile ilgileniyor.

Rizespor Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mart 2024 Salı 06:50
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Atmaca ava çıktı

Çaykur Rizespor'da yeni yol haritası çiziliyor. Teknik direktör İlhan Palut ile sözleşme uzatmak için önemli bir aşama kaydeden yeşil- mavili kurmaylar, şimdiden gelecek sezon için transfer planlaması yapıyor. Avrupa kupalarına katılma ihtimaline karşı hedefe oynayacak bir kadro oluşturmak için harekete geçen Atmacalar, Palut'un gönlünde yatan isimleri yakın takibe aldı. 12 yabancı kuralının geçerli olması nedeniyle yerli havuzunu genişletmek isteyen Rize, Adana Demir ile sözleşmesi bitecek Emre, Fenerbahçe'den Umut, Karagümrük'ten Güven Yalçın'ı takibe aldı.

KADRO PLANINDA TÜM YETKİ İLHAN PALUT'TA

Transferde erken yol almak isteyen Çaykur Rize, şimdiden harekete geçerken hata yapmak istemiyor. Süper Lig'i tanıyan isimlere yönelmeyi planlayan Atmaca, bonservisi Rostov'da olan iki sezondur kiralık olarak Ankaragücü'nde forma giyen Ali Sowe, Fenerbahçe'de forma şansı bulamayan Zajc gibi isimlerin yanı sıra yurt dışından da arayışlarını sürdürüyor. Takımdan ayrılacak isimler için ise sezon sonundaki tabloya göre son kararı verecek olan İlhan Palut'un raporunu bekleyecek yeşil-mavili yönetim, tek yetkili olarak Palut'u görevlendirecek.

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