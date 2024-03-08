Çaykur Rizespor'dan Galatasaray maçı öncesi prim iddialarına yanıt!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Galatasaray'la oynayacakları maç öncesi ortaya atılan prim iddialarına ilişkin bir açıklama yayınladı.

Çaykur Rizespor'dan yapılan açıklama şöyle:

Bazı yayın organları ve sosyal medya hesaplarında yer alan 'Çaykur Rizespor'da Galatasaray maçı öncesi 1,2 milyon TL prim verildi' iddiaları tamamen asılsızdır. Zorlu maç öncesi kasıtlı olarak servis edilen bu haberler sadece Türk futboluna zarar vermeyi amaçlayanların ürünüdür. Çaykur Rizespor Kulübü sezon başında belirlemiş olduğu rutin prim uygulamasını sürdürmektedir.