Haberler Rizespor Çaykur Rizespor yarın deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak

Çaykur Rizespor yarın deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında yarın deplasmanda Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak. İşte detaylar...

Rizespor Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ocak 2024 Cuma 11:56
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Çaykur Rizespor yarın deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında yarın deplasmanda Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak.

Alanya Oba Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi, Ali Şansalan yönetecek.

Son hafta sahasında Yukatel Adana Demirspor'u 1-0 yenen Rize temsilcisi, 32 puan ile ligde 5. sırada bulunuyor.

Çaykur Rizespor'da Asya Kupası nedeniyle ülkesinin milli takımında olan Alikulov ve sakatlığı bulunan Laine, kadroda yer alamayacak.

Ziraat Türkiye Kupası'nda sakatlanan Olawoyin'in ise kafileye dahil edileceği, oynayıp oynayamayacağına maç saatinde karar verileceği öğrenildi.

Son hazırlığını Mehmet Cengiz Tesisleri'nde tamamlayan takım, akşam saatlerinde özel uçakla Alanya'ya hareket edecek.

Ligin ilk yarısında Rize'de oynanan karşılaşma, 0-0 tamamlanmıştı.

DİĞER
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu kura çekimi ne zaman? ZTKson 16 turuna kalan takımlar belli oldu! İşte kura çekim tarihi...
Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğu başladı! "İstikbal göklerdedir" mesajı... Dragon ne zaman istasyona ulaşacak?
Ayrılığa Santos vetosu! İzin çıkmadı
Yok böyle transfer! F.Bahçe'nin eski yıldızı G.Saray'a
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Alanyaspor - Rizespor maçı ne zaman?
Palut: İlerlemek isterdik
AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2024? | AÖL sınav sonuç sorgulama ekranı
19 Ocak 2024 BİM aktüel ürünler kataloğu
BAŞARI TEŞVİK PROGRAMI BAŞVURU EKRANI 2024 | Takdir, teşekkür alanlar için başarı teşvik programı nedir, nasıl başvurulur?
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Arsenal - Crystal Palace maçı ne zaman? Arsenal - Crystal Palace maçı ne zaman? 11:50
Süper Lig ekibinde flaş ayrılık! Süper Lig ekibinde flaş ayrılık! 11:47
Çağlar'da sıcak gelişme! Yapılan teklif... Çağlar'da sıcak gelişme! Yapılan teklif... 11:34
Ayrılığa Santos vetosu! İzin çıkmadı Ayrılığa Santos vetosu! İzin çıkmadı 11:34
Kocaelispor - Eyüpspor maçı ne zaman? Kocaelispor - Eyüpspor maçı ne zaman? 11:34
Boluspor - Bandırmaspor maçı ne zaman? Boluspor - Bandırmaspor maçı ne zaman? 11:32
Daha Eski
BB Erzurumspor - Bodrum FK maçı ne zaman? BB Erzurumspor - Bodrum FK maçı ne zaman? 11:21
Zaha'dan flaş emeklilik kararı! Zaha'dan flaş emeklilik kararı! 11:16
Fırtına'da iki kadro dışı kararı! Fırtına'da iki kadro dışı kararı! 11:05
Beşiktaş'ın Soares transferinde flaş gelişme! Beşiktaş'ın Soares transferinde flaş gelişme! 11:00
Utah Jazz'a Thunder çelmesi! Utah Jazz'a Thunder çelmesi! 10:47
F.Bahçe'den sürpriz golcü hamlesi! G.Saray... F.Bahçe'den sürpriz golcü hamlesi! G.Saray... 10:42