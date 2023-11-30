Haberler Rizespor Bizim için final

Bizim için final

Çaykur Rize’nin forveti Benhur Keser, Başakşehir maçına final gibi hazırlanarak en iyisini yapmalıyız” diye konuştu.

Rizespor Haberleri Giriş Tarihi: 30 Kasım 2023 Perşembe 06:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Bizim için final

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında 2 Aralık Cumartesi günü evinde Başakşehir ile karşılaşacak olan Çaykur Rizespor, galibiyetten başka bir şey düşünmüyor. Atmacalar'ın 27 yaşındaki tecrübeli forveti Benhur Keser, "Ligde sıralamaya çok dikkat etmeden maçlara hazırlanıyoruz. Çünkü zor bir lig. Hangi takımın hangi takımı yeneceği belli olmuyor. Bu maça da final maçı diye hazırlanıp en iyisini sahaya koymak istiyoruz, koymak zorundayız. Çünkü evimizde oynuyoruz. Evimizde her zaman baskılı, coşkulu bir spor seyrettirmek istiyoruz. Teknik, taktik anlamında hocalarımız bizi sahaya hazırlayacaklar. Biz de bunu önümüzdeki Başakşehir maçına yansıtıp mutlak üç puanla ayrılmak istiyoruz" diye iddialı konuştu.

DİĞER
Hababam Sınıfı'nın ‘Çalışkan Ahmet'ini tanımak mümkün değil! İşte Ahmet Sezerel’in son hali!
İsrail ile Hamas arasındaki 6'ncı esir takası tamamlandı! Serbest bırakılanlar arasında Filistin'in cesur kızı Ahed Tamimi de var
Kartal onay verdi! Kanarya'ya Norveçli kanat
Man Utd efsanesinden sert eleştiri: Ona yazar!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Antalya'da gol sesi çıkmadı!
İlhan Palut: 75 dakikada takımdan memnunum
30 Kasım 2023 Dolar, Euro, gram altın kaç TL?
Zeytinburnu'nda elektrik ne zaman gelecek? (29 Kasım 2023)
Sultangazi'de elektrik ne zaman gelecek? (29 Kasım 2023)
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Man Utd efsanesinden sert eleştiri: Ona yazar! Man Utd efsanesinden sert eleştiri: Ona yazar! 01:33
İspanya'da sessiz maç! İspanya'da sessiz maç! 01:27
Man Utd efsanesinden sert eleştiri: Ona yazar! Man Utd efsanesinden sert eleştiri: Ona yazar! 01:22
Zaha'dan G.Saray taraftarına övgü! Zaha'dan G.Saray taraftarına övgü! 01:24
Zaha'dan G.Saray taraftarına övgü! Zaha'dan G.Saray taraftarına övgü! 01:26
Arsenal farka koştu! Arsenal farka koştu! 01:27
Daha Eski
Real Madrid Napoli'yi devirdi! Real Madrid Napoli'yi devirdi! 01:01
Inter'den muhteşem geri dönüş! Inter'den muhteşem geri dönüş! 01:05
Almanya'da gol sesi çıkmadı! Almanya'da gol sesi çıkmadı! 01:06
Inter'den muhteşem geri dönüş! Inter'den muhteşem geri dönüş! 01:07
Real Madrid Napoli'yi devirdi! Real Madrid Napoli'yi devirdi! 01:07
Portekiz'de kazanan çıkmadı! Portekiz'de kazanan çıkmadı! 01:07