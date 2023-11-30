Bizim için final

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında 2 Aralık Cumartesi günü evinde Başakşehir ile karşılaşacak olan Çaykur Rizespor, galibiyetten başka bir şey düşünmüyor. Atmacalar'ın 27 yaşındaki tecrübeli forveti Benhur Keser, "Ligde sıralamaya çok dikkat etmeden maçlara hazırlanıyoruz. Çünkü zor bir lig. Hangi takımın hangi takımı yeneceği belli olmuyor. Bu maça da final maçı diye hazırlanıp en iyisini sahaya koymak istiyoruz, koymak zorundayız. Çünkü evimizde oynuyoruz. Evimizde her zaman baskılı, coşkulu bir spor seyrettirmek istiyoruz. Teknik, taktik anlamında hocalarımız bizi sahaya hazırlayacaklar. Biz de bunu önümüzdeki Başakşehir maçına yansıtıp mutlak üç puanla ayrılmak istiyoruz" diye iddialı konuştu.