Real Madrid yeni transferini duyurdu – Fotomaç – 04 Haziran 2019
04 Haziran 2019, Salı
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yeni transferini duyurdu

Real Madrid yeni transferini duyurdu

Kulübü, 'nın takımında forma giyen 21 yaşındaki Sırp futbolcu ile 6 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

Kulübü, 'nın takımından 21 yaşındaki ile 6 yıllık sözleşme imzaladı

Real Madrid Kulübü, Almanya'nın Eintracht Frankfurt takımında forma giyen 21 yaşındaki Sırp futbolcu Luka Jovic ile 6 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

Real Madrid Kulübünden yapılan açıklamada, "Avrupa futbolunun bu sezon en fazla öne çıkan genç yeteneklerinden biri olan" Jovic ile 6 sezonluk sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Eintracht Frankfurt'ta bu sezon toplam 48 maçta 27 gol atan Jovic, takımının yarı finale kadar yükseldiği Avrupa Ligi'nde 10 kez fileleri havalandırarak, bu sezon turnuvada () ile en fazla gol atan futbolcu olmuştu.

İspanyol basını, Real Madrid'in Jovic için 60 milyon avro bedeli ödediğini, bu paranın yüzde 30'unun Portekiz'in Kulübüne gideceğini yazdı.

  1. 04.06.2019
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