Benim idolüm Neymar – Fotomaç – 22 Temmuz 2018
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    22 Temmuz 2018, Pazar
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    Benim idolüm

    Benim idolüm <a href="/index/neymar?id=01e7424a-e0e3-4fd7-8dac-57377c2e86b6" class="" rel="tag">Neymar</a>

    ’in yeni transferi Vinicius, “ gibi olmak istiyorum. Ona sadece ben değil tüm hayran” dedi

    45 milyon euro karşılığında 'e olan , idolünün olduğunu söyledi. 18 yaşındaki kanat forvet, vatandaşı 'ın sadece kendisinin değil tüm 'nın idolü olduğunu dile getirdi. "Onu yakından takip ediyorum. Ona benziyor muyum, benzemiyor muyum; buna izleyenler karar verecek" ifadelerini kullanan genç yetenek, "Ben 'e çok çalışmak ve iyi bir futbolcu olmak için geldim. Şansımın farkındayım. Bunu en iyi şekilde kullanacağım" şeklinde konuştu. Flamengo'da başlayan , ekibinde toplam 49 maçta 10 gol, 4 asistle oynadı. Hızıyla öne çıkan 1.76 boyundaki oyuncu, Madrid scout ekiplerinin dikkatini çekmişti.
    1. 22.7.2018
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