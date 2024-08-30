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2024 Paris Paralimpik Oyunları'nda ilk altın madalya Mahmut Bozteke'den!

2024 Paris Paralimpik Oyunları'nda milli para taekwondocu Mahmut Bozteke, erkekler K44 63 kilo finalinde Moğolistan'dan Bolor-Erdene Ganbat'ı 9-7 mağlup ederek altın madalya kazandı.

Paris 2024 Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ağustos 2024 Cuma 23:30 Güncelleme Tarihi: 30 Ağustos 2024 Cuma 23:42
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2024 Paris Paralimpik Oyunları'nda ilk altın madalya Mahmut Bozteke'den!

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda milli tekvandocu Mahmut Bozteke, erkekler K44 63 kiloda altın madalya kazandı.

Grand Palais'te düzenlenen para tekvando müsabakalarında 1 numaralı seribaşı Mahmut Bozteke, finalde 2 numaralı seribaşı Moğolistan'dan Bolor-Erdene Ganbat'la karşılaştı.

Maçta 7-1 geri düşmesine rağmen 7-7'yi bulan Mahmut, müsabakayı altın puana götürdü. Altın puanı uzatma başlar başlamaz alan milli sporcu, maçı 9-7 kazanarak paralimpik şampiyonu oldu.

Tokyo 2020'de bronz madalya kazanan Mahmut, Paris 2024'te de altın madalyaya uzandı. Türkiye, paralimpik oyunlar tarihinde ilk kez tekvando branşında altın madalya sevinci yaşadı.

Karşılaşmayı takip eden Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da milli sporcuya destek verdi.

Mahmut Bozteke, karşılaşmadan sonra tatamide Türk bayrağıyla şampiyonluk turu attı.

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