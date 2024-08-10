Final kaçtı

Güreşte altın madalya beklediğimiz isimlerden olan Taha Akgül, yarı finalde İranlı Amir Hossein Zare'ye 2-1 yenilerek finale çıkma şansını kaybetti. Milli güreşçi, oyunlarda bugün bronz madalya maçına çıkacak. Champ de Mars Arena'da gerçekleştirilen karşılaşmalarda serbest stil 125 kilo son 16 turunda Porto Rikolu Jonovan Darius Smith'i 10-0 mağlup eden Taha, çeyrek finalde Macar Daniel Ligeti'yi 8-0 yenerek yarı finale yükseldi. İranlı rakibi karşısında aktif olamayan Taha, 2 puanı da pasif güreşmekten verdi.