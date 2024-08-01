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Muhammed Abdullah Yıldırmış Paris 2024 Olimpiyatları'na veda etti

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli okçu Muhammed Abdullah Yıldırmış, bireyselde ilk turdaki maçını kaybederek elendi. İşte detaylar...

Paris 2024 Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ağustos 2024 Perşembe 12:50 Güncelleme Tarihi: 01 Ağustos 2024 Perşembe 12:53
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Muhammed Abdullah Yıldırmış Paris 2024 Olimpiyatları'na veda etti

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli okçu Muhammed Abdullah Yıldırmış, ilk turda ABD'li Brady Ellison'a yenilerek elendi.

Fransa'nın başkenti Paris'teki Invalides alanında gerçekleştirilen müsabakalarda Muhammed Abdullah Yıldırmış, klasik yay son 64 turunda ABD'li Brady Ellison ile karşılaştı.

Rakibine 29-27, 28-28, 30-28 ve 28-28'lik setler sonucunda 6-2 yenilen milli sporcu, oyunlara veda etti.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Muhammed Abdullah Yıldırmış, Mete Gazoz ve Ulaş Berkim Tümer'in yer aldığı Klasik Yay Erkek Milli Takımı, bronz madalya kazanmıştı.

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