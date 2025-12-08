CANLI SKOR ANA SAYFA
Ayhancan Güven, kariyerine WEC'te devam edecek!

Ayhancan Güven, 2025 DTM şampiyonluğunun ardından 2026 sezonunda Porsche fabrika takımıyla Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nın LMGT3 kategorisinde yarışacak. İşte detaylar...

2025 Almanya Binek Otomobiller Şampiyonası'nı (DTM) zirvede bitiren Ayhancan Güven, yeni sezonda Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nın (WEC) LMGT3 kategorisinde yarışacak.

Geçen sezon Manthey EMA takımıyla DTM şampiyonluğuna ulaşarak Türk otomobil sporları tarihinde bir ilke imza atan Ayhancan'ın, Porsche fabrika takımının pilotluğuna terfi etmesi sonrası kariyerine hangi seride devam edeceği belli oldu.

Manthey takımı, ABD merkezli sosyal medya platformu X'teki hesabından yaptığı paylaşımda, gelecek sene WEC'te mücadele edecek ilk iki ismi duyurdu. Açıklamaya göre Ayhancan Güven ve Avusturyalı Richard Lietz, 2026'da Porsche 911 GT3 R'nin direksiyonuna geçecek.

27 yaşındaki Ayhancan, 2026 WEC sezonunda aralarında tarihi Le Mans 24 Yarışı'nın da bulunduğu 8 ayakta mücadele edecek. 28 Mart 2026'daki Katar 1812 Kilometre Yarışı ile başlayacak serinin yeni sezonu, 7 Kasım 2026'daki Bahreyn 8 Saat Yarışı ile tamamlanacak.

