CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler NBA Alperen Şengün’den NBA’de tarihi gece! Efsanelerin arasına ismini yazdırdı

Alperen Şengün’den NBA’de tarihi gece! Efsanelerin arasına ismini yazdırdı

Houston Rockets’ın Sacramento Kings’i 121-95 mağlup ettiği karşılaşmada 28 sayı ve 10 ribauntla “double-double” yapan Alperen Şengün, kariyerinin 5000. sayısına ulaşarak NBA tarihine geçti.

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 04 Aralık 2025 Perşembe 10:46 Güncelleme Tarihi: 04 Aralık 2025 Perşembe 11:00
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Alperen Şengün’den NBA’de tarihi gece! Efsanelerin arasına ismini yazdırdı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, sahasında konuk ettiği Sacramento Kings'i 121-95 mağlup ederek önemli bir galibiyete imza attı.

ALPEREN ŞENGÜN'DEN ŞOV: 28 SAYI, 10 RİBAUNT

Toyota Center'da oynanan mücadelede Rockets'ın yıldızı Alperen Şengün yine parladı. Milli oyuncu, 28 sayı, 10 ribaunt ve 3 asistle hem "double-double" yaptı hem de maçın en skorer ismi olmayı başardı. Performansıyla salonda büyük alkış toplayan Alperen, galibiyetin mimarı oldu.

TARİHE GEÇTİ: 5000 SAYI BARAJINI AŞTI

Bu karşılaşmada NBA kariyerindeki 5000. sayısına ulaşan 23 yaşındaki Alperen Şengün, istatistiksel olarak da büyük bir kilometre taşını geride bıraktı. Genç yıldız, NBA tarihinde 5000 sayı, 2500 ribaunt ve 1000 asist istatistiklerine en genç yaşta ulaşan üç oyuncudan biri oldu.

Bu elit listede yer alan diğer iki isim ise modern basketbolun efsaneleri: Giannis Antetokounmpo ve LeBron James.

JAMAL MURRAY 52 SAYI ATTI, DENVER DEPLASMANDA KAZANDI

Denver Nuggets deplasmanda oynadığı maçta Indiana Pacers'ı 135-120'lik skorla yendi. Ligde 15. galibiyetini kazanan Denver'da Jamal Murray 52 sayı, 6 ribaund ve Nikola Jokic de 24 sayı, 13 asistle katkıda bulundu. Bu sezonki 18. mağlubiyetini alan Indiana'da ise Pascal Siakam 23 sayı, 4 asist, Andrew Nembhard 16 sayı ve Bennedict Mathurin de 15'er sayıyla maçı tamamladı.

NBA'de günün toplu sonuçları şöyle:

Orlando Magic: 112 - San Antonio Spurs: 114

Indiana Pacers: 120 - Denver Nuggets: 135

Cleveland Cavaliers: 110 - Portland Trail Blazers: 122

Atlanta Hawks: 92 - Los Angeles Clippers: 115

New York Knicks: 119 - Charlotte Hornets: 104

Chicago Bulls: 103 - Brooklyn Nets: 113

Houston Rockets: 121 - Sacramento Kings: 95

Milwaukee Bucks: 113 - Detroit Pistons: 109

Dallas Mavericks: 118 - Miami Heat: 108

Boey için istenen rakam belli oldu!
Reklam / İdefix
DİĞER
Xabi Alonso, Arda Güler'in neden yedek kaldığını açıkladı! "Bugünkü maç için..."
Barzanilerin maskesi Cizre'de düştü! YPG için özerklik istediler... ENKS'yi teşvik ettiler: TAKVİM kuzu postundaki çakalı aylardır yazıyor
F.Bahçe'de ayrılık! Brezilya ve İtalya'dan talipleri var
İşte F.Bahçe'nin yeni golcüsü!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Çorum FK-Alanyaspor maçı detayları Çorum FK-Alanyaspor maçı detayları 10:46
Alperen Şengün'den tarihi gece! Alperen Şengün'den tarihi gece! 10:46
Silifke Belediye Spor-Antalyaspor maçı detayları Silifke Belediye Spor-Antalyaspor maçı detayları 10:25
Türkiye Kupası'nda gruplar belli oluyor! Kura çekimi... Türkiye Kupası'nda gruplar belli oluyor! Kura çekimi... 10:19
G.Saray evinde Samsun'u konuk ediyor! G.Saray evinde Samsun'u konuk ediyor! 10:13
Iğdır FK-Orduspor 1967 maçı detayları Iğdır FK-Orduspor 1967 maçı detayları 10:12
Daha Eski
Fethiyespor-Bandırmaspor maçı ne zaman? Fethiyespor-Bandırmaspor maçı ne zaman? 09:49
Boey için istenen rakam belli oldu! Boey için istenen rakam belli oldu! 09:40
Dünya Kupası'nda kura çekimi zamanı! Dünya Kupası'nda kura çekimi zamanı! 09:30
Buruk’tan flaş karar! Buruk’tan flaş karar! 09:17
Boluspor-Kahta 02 Spor maçı ne zaman? Boluspor-Kahta 02 Spor maçı ne zaman? 09:16
Singo'dan kötü haber! Sahalara dönüş tarihi... Singo'dan kötü haber! Sahalara dönüş tarihi... 09:09