Alperen Şengün’den NBA’de tarihi gece! Efsanelerin arasına ismini yazdırdı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, sahasında konuk ettiği Sacramento Kings'i 121-95 mağlup ederek önemli bir galibiyete imza attı.

ALPEREN ŞENGÜN'DEN ŞOV: 28 SAYI, 10 RİBAUNT

Toyota Center'da oynanan mücadelede Rockets'ın yıldızı Alperen Şengün yine parladı. Milli oyuncu, 28 sayı, 10 ribaunt ve 3 asistle hem "double-double" yaptı hem de maçın en skorer ismi olmayı başardı. Performansıyla salonda büyük alkış toplayan Alperen, galibiyetin mimarı oldu.

TARİHE GEÇTİ: 5000 SAYI BARAJINI AŞTI

Bu karşılaşmada NBA kariyerindeki 5000. sayısına ulaşan 23 yaşındaki Alperen Şengün, istatistiksel olarak da büyük bir kilometre taşını geride bıraktı. Genç yıldız, NBA tarihinde 5000 sayı, 2500 ribaunt ve 1000 asist istatistiklerine en genç yaşta ulaşan üç oyuncudan biri oldu.

Bu elit listede yer alan diğer iki isim ise modern basketbolun efsaneleri: Giannis Antetokounmpo ve LeBron James.

JAMAL MURRAY 52 SAYI ATTI, DENVER DEPLASMANDA KAZANDI

Denver Nuggets deplasmanda oynadığı maçta Indiana Pacers'ı 135-120'lik skorla yendi. Ligde 15. galibiyetini kazanan Denver'da Jamal Murray 52 sayı, 6 ribaund ve Nikola Jokic de 24 sayı, 13 asistle katkıda bulundu. Bu sezonki 18. mağlubiyetini alan Indiana'da ise Pascal Siakam 23 sayı, 4 asist, Andrew Nembhard 16 sayı ve Bennedict Mathurin de 15'er sayıyla maçı tamamladı.

NBA'de günün toplu sonuçları şöyle:

Orlando Magic: 112 - San Antonio Spurs: 114

Indiana Pacers: 120 - Denver Nuggets: 135

Cleveland Cavaliers: 110 - Portland Trail Blazers: 122

Atlanta Hawks: 92 - Los Angeles Clippers: 115

New York Knicks: 119 - Charlotte Hornets: 104

Chicago Bulls: 103 - Brooklyn Nets: 113

Houston Rockets: 121 - Sacramento Kings: 95

Milwaukee Bucks: 113 - Detroit Pistons: 109

Dallas Mavericks: 118 - Miami Heat: 108