NBA'de Los Angeles Clippers'a konuk olan Dallas Mavericks maçtan 114-110 galip ayrılarak sezonun 6'ncı galibiyetini aldı. NBA draftının 1 numarası Cooper Flagg, kariyer rekoru kırdığı karşılaşmayı 35 sayı, 8 ribauntla tamamlayıp lig tarihine geçti. LeBron James'in rekorunu ele geçiren 18 yaşındaki yıldız, NBA tarihinde bir maçta 35 sayıya ulaşan en genç oyuncu oldu.

Cooper Flagg tarih yazdı
NBA'de Los Angeles Clippers'a konuk olan Dallas Mavericks maçtan 114-110 galip ayrılarak sezonun 6'ncı galibiyetini aldı. NBA draftının 1 numarası Cooper Flagg, kariyer rekoru kırdığı karşılaşmayı 35 sayı, 8 ribauntla tamamlayıp lig tarihine geçti. LeBron James'in rekorunu ele geçiren 18 yaşındaki yıldız, NBA tarihinde bir maçta 35 sayıya ulaşan en genç oyuncu oldu.
