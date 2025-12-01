Cooper Flagg tarih yazdı

NBA'de Los Angeles Clippers'a konuk olan Dallas Mavericks maçtan 114-110 galip ayrılarak sezonun 6'ncı galibiyetini aldı. NBA draftının 1 numarası Cooper Flagg, kariyer rekoru kırdığı karşılaşmayı 35 sayı, 8 ribauntla tamamlayıp lig tarihine geçti. LeBron James'in rekorunu ele geçiren 18 yaşındaki yıldız, NBA tarihinde bir maçta 35 sayıya ulaşan en genç oyuncu oldu.
