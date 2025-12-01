CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler NBA Alperen Şengün'lü Houston evinde Utah Jazz'ı farklı geçti!

Alperen Şengün'lü Houston evinde Utah Jazz'ı farklı geçti!

NBA'de heyecan devam ediyor. Milli basketbolcumuz Alperen Şengün'ün formasını giydiği Houston Rockets, Utah Jazz'ı 129-101 mağlup etti.

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 01 Aralık 2025 Pazartesi 09:52
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Alperen Şengün'lü Houston evinde Utah Jazz'ı farklı geçti!

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, Utah Jazz'ı 129-101 mağlup etti.

Delta Center'da oynanan maçta milli basketbolcu Alperen Şengün 27 sayı, 4 ribaunt, 5 asistlik performansıyla takımının üst üste 5. deplasman galibiyetine katkı sağladı.

İki maçlık aranın ardından takıma dönen Kevin Durant, 25 sayı, 7 ribaunt, 4 asist, kenardan gelen Steven Adams ise 13 sayı, 12 ribauntla oynadı.

Jazz'da Ace Bailey 19 sayı, Lauri Markkanen 18 sayı, 8 ribaunt, Jusuf Nurkic 14 sayı, 9 asist, 6 ribauntla maçı tamamladı.

LAKERS, DONCİC VE REAVES İLE KAZANDI

Los Angeles Lakers, sahasında New Orleans Pelicans'ı 133-121 yenerek üst üste 7. galibiyetini elde etti.

LeBron James'in sol ayağındaki ağrı nedeniyle oynamadığı ev sahibi ekipte, Luka Doncic, 34 sayı, 12 ribaunt, 7 asist, Austin Reaves 33 sayı, 8 asist, Deandre Ayton 22 sayı, 12 ribaunt kaydetti.

Konuk takımda Bryce McGowens 23 sayı, Saddiq Bey 22 sayı, 11 ribauntla oynadı.

THUNDER, GALİBİYET SERİSİNİ 12 MAÇA ÇIKARDI

Oklahoma City Thunder, deplasmanda Portland Trail Blazers'ı 123-115 yenerek galibiyet serisini 12 maça çıkardı.

Thunder'da Shai Gilgeous-Alexander 26 sayıyla en skorer oyuncu olurken, Chet Holmgren 19 sayı, 9 ribaunt, bilek ameliyatından sonra ikinci maçına çıkan Jalen Williams, 16 sayı, 8 ribaunt kaydetti.

Blazers'ta Deni Avdija'nın 31 sayı, 19 ribaunt, 10 asistlik "triple double"ı mağlubiyeti önlemeye yetmedi.

Türkiye'nin en pahalı derbisi!
Derbi ateşi primlerle alevlendi!
DİĞER
Oğlu Aziz'i kucağına almıştı! Neslihan Atagül’den annelik açıklaması
Son dakika! TÜİK üçüncü çeyrek büyüme rakamlarını açıkladı
F.Bahçe–G.Saray derbisi öncesi 10 kritik madde!
Fenerbahçe'ye transferde kötü haber!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Trabzonspor'dan Muçi kararı! Trabzonspor'dan Muçi kararı! 10:49
Göztepe deplasmanda kazanıyor! Göztepe deplasmanda kazanıyor! 10:47
Fenerbahçe'ye transferde kötü haber! Fenerbahçe'ye transferde kötü haber! 10:33
Malatya Yeşilyurtspor şampiyonluktan uzaklaşıyor! Malatya Yeşilyurtspor şampiyonluktan uzaklaşıyor! 10:31
Adana Demirspor-Hatayspor maçı detayları Adana Demirspor-Hatayspor maçı detayları 10:28
Kayserispor, turlamak istiyor! Kayserispor, turlamak istiyor! 10:16
Daha Eski
Melikgazi Kayseri altıncı mağlubiyetini aldı! Melikgazi Kayseri altıncı mağlubiyetini aldı! 10:09
Kupada 4. eleme turu heyecanı Kupada 4. eleme turu heyecanı 09:57
Derbi ateşi primlerle alevlendi! Derbi ateşi primlerle alevlendi! 09:55
Gençlerbirliği kupa maçında Sakarya’da! Gençlerbirliği kupa maçında Sakarya’da! 09:54
Alperen Şengün'lü Houston evinde Utah Jazz'ı farklı geçti! Alperen Şengün'lü Houston evinde Utah Jazz'ı farklı geçti! 09:50
Samsunspor-Alanyaspor maçı detayları Samsunspor-Alanyaspor maçı detayları 09:46