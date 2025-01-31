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Haberler NBA Alperen Şengün NBA All-Star'da sahne alacak! 18 yıl sonra bir ilk

Alperen Şengün NBA All-Star'da sahne alacak! 18 yıl sonra bir ilk

Son dakika spor haberleri... Amerikan Basketbol Ligi NBA'de Houston Rockets forması giyen Alperen Şengün, NBA All-Star 2025'e seçildi. Milli basketbolcumuz, Mehmet Okur'un ardından 18 yıl sonra bir ilki başararak All-Star'a seçilen 2. Türk basketbolcu oldu. İşte detaylar...

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ocak 2025 Cuma 09:19 Güncelleme Tarihi: 31 Ocak 2025 Cuma 09:47
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Alperen Şengün NBA All-Star'da sahne alacak! 18 yıl sonra bir ilk

Houston Rockets'ta forma giyen 22 yaşındaki milli basketbolcu Alperen Şengün, 2025 NBA All-Star kadrosuna seçildi. NBA All-Star yedeklerine seçilen Şengün, Mehmet Okur'dan 18 yıl sonra All-Star'a seçilen ilk Türk oldu.

Houston Rockets'ın Atlanta Hawks'ı 100-96 yendiği mücadelede attığı 18 sayıyla kariyerinde 4 bin sayı barajını aşmayı başaran milli yıldız, sezon içerisinde de şu ana kadar 19.1 sayı, 10.4 ribaunt, 5 asist ortalamaları yakaladı.

Kariyerinde ilk kez NBA All-Star'a seçilme gururunu yaşayan Şengün, 2007'de All-Star maçında mücadele eden bir diğer milli basketbolcu Mehmet Okur'dan 18 yıl sonra bu başarıyı elde etti.

NBA All-Star'da Batı Konferansı'nın daha önce oylama sonucunda ilk 5'i; Stephen Curry, Kevin Durant, Shai Gilgeous-Alexander, LeBron James ve Nikola Jokic'ten oluşurken, yedeklerinde Anthony Davis, Anthony Edwards, James Harden, Jaren Jackson Jr., Alperen Şengün, Victor Wembanyama ve Jalen Williams yer aldı. Doğu Konferansı'nın ise ilk 5'i Giannis Antetokounmpo, Jalen Brunson, Donovan Mitchell, Jayson Tatum ve Karl-Anthony Towns'tan oluşurken, Jaylen Brown, Cade Cunningham, Darius Garland, Tyler Herro, Damian Lillard, Evan Mobley ve Pascal Siakam yedeklerde yer aldı.

BASKETBOL FEDERASYONU'NDAN TEBRİK

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) da sosyal medyadan yaptığı paylaşımla, yıldız oyuncuyu tebrik etti. Paylaşımda, "Giresun'dan San Francisco'ya, NBAAllStar 2025'e uzanan bir yolculuk: Milli oyuncumuz Alperen Şengün, NBA All-Star 2025'te forma giyecek!

A Erkek Milli Takımımız'ın ve Houston Rockets'ın değerli oyuncusu Alperen Şengün, Batı Konferansı'ndan seçilerek NBAAllStar 2025'te boy göstermeye hak kazandı. Tebrikler Alperen!" ifadeleri kullanıldı.

ALL-STAR NE ZAMAN?

16'yı 17 Şubat'a bağlayan pazar gecesi TSİ 04.00'te oynanacak olan NBA All-Star'da bu sezon yeni bir format denenecek.

Shaquille O'Neal, Kenny Smith ve Charles Barkley, 24 oyuncu arasından kendi takımlarını seçecek ve bu takımlar All-Star'da karşılaşacak.

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