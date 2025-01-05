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Haberler NBA Nikola Jokic 46 sayı attığı maçta Denver San Antonio Spurs'ü devirdi

Nikola Jokic 46 sayı attığı maçta Denver San Antonio Spurs'ü devirdi

NBA'de heyecan devam ediyor. Gecenin maçında Denver Nuggets, deplasmanda San Antonio Spurs'ü 122-111 mağlup etti.

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ocak 2025 Pazar 10:41
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Nikola Jokic 46 sayı attığı maçta Denver San Antonio Spurs'ü devirdi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Denver Nuggets, yıldız oyuncusu Nikola Jokic'in 46 sayı attığı maçta San Antonio Spurs'ü 122-111 yendi.

NBA'de 9 maç yapıldı. Spurs'e konuk olan Nuggets, uzatmaya giden maçta Jokic'in 46 sayı, 9 ribaunt, 10 asist, 2 top çalma ve 2 blokluk performansıyla 20. galibiyetine ulaştı.

Batı Konferansı 4'üncüsü Nuggets'ta Michael Porter Jr 28 sayı, 10 ribaunt ve Jamal Murray 13 sayı, 6 ribaunt, 6 asist, 5 top çalmayla galibiyete katkı sağladı.

Spurs'te ise Harrison Barnes'ın 22 sayı ve Victor Wembanyama'nın 20 sayı, 23 ribauntluk katkısı, sezonun 17. mağlubiyetini önleyemedi.

ADEM BONA'DAN 6 SAYI

Milli oyuncu Adem Bona'nın forma giydiği Philadelphia 76ers, deplasmanda Brooklyn Nets'i 123-94 mağlup etti.

Sezonun 14. galibiyetini alan 76ers'ta Joel Embiid 28 sayı, 12 ribaunt, 6 asist ve Tyrese Maxey 18 sayı, 7 asistle oynadı. Adem Bona ise yaklaşık 7 dakika süre aldığı mücadeleyi 6 sayı, 3 ribaunt, 1 asist ve 1 blokla tamamladı.

Nets'te ise Ziaire Williams'ın 19 ve Tyrese Martin'in 16 sayısı, sezonun 22. yenilgisini engelleyemedi.

SONUÇLAR

Brooklyn Nets-Philadelphia 76ers: 94-123

Indiana Pacers-Phoenix Suns: 126-108

Detroit Pistons-Minnesota Timberwolves: 119-105

San Antonio Spurs-Denver Nuggets: 111-122 (Uzatmada)

Milwaukee Bucks-Portland Trail Blazers: 102-105

Miami Heat-Utah Jazz: 100-136

Chicago Bulls-New York Knicks: 139-126

Golden State Warriors-Memphis Grizzlies: 121-113

Los Angeles Clippers-Atlanta Hawks: 131-105

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