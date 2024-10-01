Alperen Şengün: Mazeret yok, play-off yapacağız!

Houston Rockets'ın medya gününde gözler Alperen Şengün'ün üzerindeydi. Yıldız oyuncu hedefi playoff olarak belirlerken, "Bu sene playoff yapacağımıza inanıyorum. Playoff yapmama şansımız yok. Çok iyi bir takımımız var. Çok yetenekli oyunculara sahibiz. Fred ve Dillon'la geçen sezon ilk kez bir arada oynadık. Farklıydı. Bu sene mazeret yok. Playoff yapacağız" dedi.

Houston, dört yıldır playoff'a kalamıyor.

Alperen Houston'daki geleceği için, "Sözleşme için konuşuyoruz. Daha zaman var. İyi olacağını düşünüyorum" diye konuştu.