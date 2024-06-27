Haberler NBA SON DAKİKA TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de Livakovic sürprizi! Trabzonspor maçından sonra...

SON DAKİKA TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de Livakovic sürprizi! Trabzonspor maçından sonra...

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi transfer çalışmaları tam gaz devam ediyor. Sarı-lacivertlilerde Livakovic konusunda sürpriz bir gelişme ortaya çıktı. Adı Celtic ile anılan oyuncu yönetimle görüşerek kararını verdi. İşte son detaylar... FB SPOR HABERLERİ

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 27 Haziran 2024 Perşembe 12:06 Güncelleme Tarihi: 27 Haziran 2024 Perşembe 12:11
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SON DAKİKA TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de Livakovic sürprizi! Trabzonspor maçından sonra...

Fenerbahçe, geride bıraktığımız sezon başında 6.65 milyon euro karşılığında transfer ettiği Dominik Livakovic ile 5 yıllık sözleşme yapmıştı.

SON DAKİKA TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de Livakovic sürprizi! Trabzonspor maçından sonra...

AYRILIK İDDİALARI GÜNDEME GELMİŞTİ |

Trabzonspor deplasmanında yaşanan olayların ardından 29 yaşındaki kalecinin sezon sonunda Fenerbahçe'den ayrılabileceğine dair haberler basında yer almıştı.

SON DAKİKA TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de Livakovic sürprizi! Trabzonspor maçından sonra...

Son olarak Celtic'in Livakovic'e talip olduğu belirtilmişti.

SON DAKİKA TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de Livakovic sürprizi! Trabzonspor maçından sonra...

Öte yandan Hırvat kaleci kariyeriyle ilgili kararını verdi.

SON DAKİKA TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de Livakovic sürprizi! Trabzonspor maçından sonra...

LIVAKOVIC'TEN FENERBAHÇE KARARI

Milliyet'in aktardığı habere göre Livakovic Fenerbahçe'de kalma kararı aldı.

SON DAKİKA TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de Livakovic sürprizi! Trabzonspor maçından sonra...

Deneyimli eldivenin, Jose Mourinho'nun gelişiyle yeni sezonun farklı olacağını düşündüğü ve bu yüzden böyle bir karar aldığı vurgulandı.

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