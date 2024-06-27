SON DAKİKA TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de Livakovic sürprizi! Trabzonspor maçından sonra...
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi transfer çalışmaları tam gaz devam ediyor. Sarı-lacivertlilerde Livakovic konusunda sürpriz bir gelişme ortaya çıktı. Adı Celtic ile anılan oyuncu yönetimle görüşerek kararını verdi. İşte son detaylar... FB SPOR HABERLERİ
NBA Haberleri Giriş Tarihi: 27 Haziran 2024 Perşembe 12:06 Güncelleme Tarihi: 27 Haziran 2024 Perşembe 12:11
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Son olarak Celtic'in Livakovic'e talip olduğu belirtilmişti.
Öte yandan Hırvat kaleci kariyeriyle ilgili kararını verdi.
LIVAKOVIC'TEN FENERBAHÇE KARARI
Milliyet'in aktardığı habere göre Livakovic Fenerbahçe'de kalma kararı aldı.
Deneyimli eldivenin, Jose Mourinho'nun gelişiyle yeni sezonun farklı olacağını düşündüğü ve bu yüzden böyle bir karar aldığı vurgulandı.
Geçtiğimiz sezon tüm kulvarlarda 40 maça çıkan Livakovic kalesinde 40 gol gördü.
Tecrübeli eldiven 17 maçta ise kalesini gole kapadı.
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