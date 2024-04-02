Haberler NBA Devin Booker 52 sayı attı Phoenix Suns kazandı

Devin Booker 52 sayı attı Phoenix Suns kazandı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Phoenix Suns, deplasmanda New Orleans Pelicans'ı 124-111 mağlup etti.

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 02 Nisan 2024 Salı 10:11
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Devin Booker 52 sayı attı Phoenix Suns kazandı

NBA'e 6 maçla devam edildi. Karşılaşmada 39 dakika süre alan Devin Booker, 52 sayı, 9 asist, 3 ribauntluk performansıyla Suns'ı bu sezon 44. galibiyetine taşıdı.

Jusuf Nurkic'in 19 sayı, 19 ribauntla "double double" yaptığı Suns'ta Kevin Durant 20 sayı, 7 ribaunt; Bradley Beal 13 sayı, 9 ribauntla oynadı.

Pelicans'ta ise Zion Williamson 30 sayı, 5 asist; Trey Murphy 21 sayı, 6 ribaunt ve CJ McCollum 15 sayı, 9 asist, 5 ribauntluk katkıda bulundu.

SONUÇLAR

Orlando Magic-Portland Trail Blazers: 104-103

Charlotte Hornets-Boston Celtics: 104-118

Indiana Pacers-Brooklyn Nets: 133-111

Detroit Pistons-Memphis Grizzlies: 108-110

New Orleans Pelicans-Phoenix Suns: 111-124

Chicago Bulls-Atlanta Hawks: 101-113

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