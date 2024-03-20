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San Antonio Spurs 107-113 Dallas Mavericks (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Son dakika spor haberleri... NBA'de Dallas Mavericks, deplasmanda San Antonio Spurs'u 113-107'lik skorla mağlup etti. İşte detaylar...

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mart 2024 Çarşamba 10:46
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San Antonio Spurs 107-113 Dallas Mavericks (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Dallas Mavericks, deplasmanda San Antonio Spurs'u 113-107 mağlup etti.

NBA'e 5 maçla devam edildi. Mavericks, Spurs'u 6 sayı farkla yendi.

Mavericks'te ramazan ayında maçlara oruçlu çıkan ve geçen pazartesi günü Denver Nuggets'a karşı attığı son saniye basketiyle takımına galibiyeti getiren Kyrie Irving, bu maçta da 28 sayı kaydederek, karşılaşmanın en skorer oyuncusu oldu.

Mavericks'te Luka Doncic ise 18 sayı, 16 asist ve 10 ribauntla "triple-double" yaptı.

Spurs forması giyen milli basketbolcu Cedi Osman; 5 sayı, 1 asist ve 2 blok ile oynadı.

Jokic'ten 35 sayı, 16 ribauntla "double-double"

Denver Nuggets, deplasmanda Minnesota Timberwolves'u 115-112 mağlup etti.

Nuggets'ta Nikola Jokic 35 sayı ve 16 ribaunt ile "double-double" yaparken Michael Porter, 26 sayı ile oynadı.

Timberwolves'ta Anthony Edwards'ın 30 sayısı ve Jaden McDaniels'ın 26 sayısı ise mağlubiyeti engellemeye yetmedi.

Sonuçlar:

Orlando Magic-Charlotte Hornets: 112-92

Washington Wizards-Houston Rockets: 114-137

Brooklyn Nets-New Orleans Pelicans: 91-104

San Antonio Spurs-Dallas Mavericks: 107-113

Minnesota Timberwolves-Denver Nuggets: 112-115

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