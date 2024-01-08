Haberler NBA Dallas Mavericks - Minnesota Timberwolves: 115-108 | MAÇ SONUCU (ÖZET) - İşte NBA'de günün sonuçları

Dallas Mavericks - Minnesota Timberwolves: 115-108 | MAÇ SONUCU (ÖZET) - İşte NBA'de günün sonuçları

Son dakika spor haberleri... NBA'de Dallas Mavericks, Minnesota Timberwolves'u 115-108 mağlup etti. Mavericks'te Kyrie Irving ve Luka Doncic ikilisi 69 sayı kaydetti.

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ocak 2024 Pazartesi 10:35
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Dallas Mavericks - Minnesota Timberwolves: 115-108 | MAÇ SONUCU (ÖZET) - İşte NBA'de günün sonuçları

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Dallas Mavericks, sahasında Batı Konferansı lideri Minnesota Timberwolves'u 115-108 mağlup etti. NBA'de normal sezona 7 maçla devam edildi. Mavericks, Kyrie Irving ve Luka Doncic ikilisinin 69 sayı attığı maçta Timberwolves'u yenerek sezonun 22. galibiyetini aldı.

Kyrie Irving 35 sayı, 8 ribaunt ve 5 asist, Luka Doncic ise 34 sayı, 6 ribaunt ve 8 asistlik performans sergiledi. Timberwolves'ta Anthony Edwards 36 sayı ve 10 ribauntla "double-double" yaparken, Karl-Anthony Towns 24 sayı, 7 ribaunt ve 1 asistle oynadı.

LAKERS LEBRON JAMES İLE KAZANDI

Los Angeles Lakers, all-star yıldızı LeBron James'in öne çıktığı maçta Los Angeles Clippers'ı 106-103 mağlup etti. Mücadelenin en skorer ismi olan James 25 sayı, 8 ribaunt ve 7 asist, Anthony Davis 22 sayı, 10 ribaunt ve 1 asistle galibiyete katkı verdi. Clippers'ta Paul George ve Ivica Zubac'ın 22'şer, Kawhi Leonard ve James Harden'ın 15'er sayılık katkıları mağlubiyeti önleyemedi.

SONUÇLAR

Sacramento Kings-New Orleans Pelicans: 100-133

Orlando Magic-Atlanta Hawks: 117-110

Dallas Mavericks-Minnesota Timberwolves: 115-108

Denver Nuggets-Detroit Pistons: 131-114

Phoenix Suns-Memphis Grizzlies: 115-121

Golden State Warriors-Toronto Raptors: 118-133

Los Angeles Lakers-Los Angeles Clippers: 106-103

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