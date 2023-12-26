Haberler NBA DALLAS MAVERICKS 128-114 PHOENIX SUNS (MAÇ SONUCU ÖZET)

DALLAS MAVERICKS 128-114 PHOENIX SUNS (MAÇ SONUCU ÖZET)

Son dakika spor haberleri... NBA'de Dallas Mavericks, deplasmanda Phoenix Suns'ı 128-114 mağlup etti. İşte detaylar...

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 26 Aralık 2023 Salı 11:17 Güncelleme Tarihi: 26 Aralık 2023 Salı 11:22
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
DALLAS MAVERICKS 128-114 PHOENIX SUNS (MAÇ SONUCU ÖZET)

NBA'de normal sezona gece oynanan 5 maçla devam edildi. Luka Doncic'in 50 sayı, 6 ribaunt ve 15 asistle yıldızlaştığı mücadelede Suns'ı yenen Mavericks, sezonun 17. galibiyetine ulaştı.

24 yaşındaki Doncic, NBA'de 10 bin sayı barajını aşan en genç altıncı oyuncu oldu. Mavericks'te Derrick Jones 23, Dereck Lively 20 sayıyla galibiyete katkı sağladı.

Bu sezonki 14. yenilgisini yaşayan Suns'ta Grayson Allen 32 sayı, 4 ribaunt ve 4 asist, Chimezie Metu 23 sayı, 19 ribaunt ve 2 asistle oynadı.

BOSTON LAKERSI MAĞLUP ETTİ

Doğu Konferansı'nın zirvesindeki Boston Celtics, deplasmanda Los Angeles Lakers'ı 126-115 yendi.

Üst üste 3'üncü, toplamda ise 23'üncü galibiyetini alan Celtics'te Kristaps Porzingis 28 sayı, 11 ribaunt ve 2 asist, Jayson Tatum 25 sayı, 8 ribaunt ve 7 asistle mücadele etti.

Lakers'ta Anthony Davis'in 40 sayı, 13 ribaunt ve 4 asist, LeBron James'in 16 sayı, 9 ribaunt ve 8 asistlik performansları yenilgiyi önleyemedi.

SONUÇLAR:

New York Knicks-Milwaukee Bucks: 129-122

Denver Nuggets-Golden State Warriors: 120-114

Los Angeles Lakers-Boston Celtics: 115-126

Miami Heat-Philadelphia 76ers: 119-113

Phoenix Suns-Dallas Mavericks: 114-128

DİĞER
Eski aşkını unutamadı! Çağatay Ulusoy’dan Duygu Sarışın’a yeşil ışık!
Son dakika: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den CHP ve DEM'e sert tepki: TBMM'de terörist istemiyoruz
Süper Kupa'nın iddaa oranları açıklandı! Favori...
G.Saray'a 35 milyon Euro'luk dev transfer!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Alperen Şengün'den kariyer rekoru!
Alperen yıldızlaştı, Rockets kazandı!
BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2024? | MSB bedelli askerlik son başvuru tarihi, başvuru ekranı
Bağcılar'da elektrik ne zaman gelecek? (26 Aralık 2023)
ÇALIŞAN EMEKLİYE 5000 TL SON DAKİKA | Tarih belli oldu! Çalışan emeklilere ikramiye ne zaman yatacak?
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Süper Kupa finalinin VAR hakemi açıklandı! Süper Kupa finalinin VAR hakemi açıklandı! 12:08
TFF'den Lucescu'ya Süper Kupa daveti! TFF'den Lucescu'ya Süper Kupa daveti! 12:02
Süper Kupa geliri ne kadar? Süper Kupa geliri ne kadar? 11:49
Süper Kupa'nın iddaa oranları açıklandı! Favori... Süper Kupa'nın iddaa oranları açıklandı! Favori... 11:38
Süper Kupa Finali bilet fiyatları ne kadar? Süper Kupa Finali bilet fiyatları ne kadar? 11:32
G.Saray'a 35 milyon Euro'luk dev transfer! G.Saray'a 35 milyon Euro'luk dev transfer! 11:22
Daha Eski
G.Saray'ın gözdesi elden kaçıyor! G.Saray'ın gözdesi elden kaçıyor! 11:17
Doncic'in 50 sayı attı Mavericks kazandı! Doncic'in 50 sayı attı Mavericks kazandı! 11:16
Arda Güler'e İspanya'dan 3 talip! Arda Güler'e İspanya'dan 3 talip! 11:16
Galatasaray - Fenerbahçe maçı ne zaman? Galatasaray - Fenerbahçe maçı ne zaman? 11:09
Beşiktaş Emlakjet'in konuğu Wolves Vilnius! Beşiktaş Emlakjet'in konuğu Wolves Vilnius! 11:01
2023 yılına Manchester City damga vurdu! 2023 yılına Manchester City damga vurdu! 10:32