Haberler NBA New Orleans Pelicans - Houston Rockets: 104-106 | MAÇ SONUCU (ÖZET) - İşte NBA'de tüm sonuçlar

New Orleans Pelicans - Houston Rockets: 104-106 | MAÇ SONUCU (ÖZET) - İşte NBA'de tüm sonuçlar

Son dakika spor haberleri... NBA'de Houston Rockets, New Orleans Pelicans'ı 106-104 mağlup etti. Milli basketbolcu Alperen Şengün'ün 37 sayıyla kariyer rekoru kırdı.

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 24 Aralık 2023 Pazar 10:19
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New Orleans Pelicans - Houston Rockets: 104-106 | MAÇ SONUCU (ÖZET) - İşte NBA'de tüm sonuçlar

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) milli basketbolcu Alperen Şengün'ün 37 sayıyla kariyer rekoru kırdığı maçta Houston Rockets, New Orleans Pelicans'ı 106-104 mağlup etti. NBA'de normal sezona 13 maçla devam edildi. Alperen'in 37 sayı, 11 ribaunt ve 6 asistle oynadığı karşılaşmada Pelicans'ı yenen Rockets, sezonun 15. galibiyetine ulaştı.

Mücadelenin en skorer ismi olan Alperen, bu sezon üst üste ikinci, toplamda ise 9. kez "double-double" yaptı. Rockets'ta Jabari Smith 26, Fred VanVleet 10 sayılık katkı sağladı. Pelicans'ta Zion Williamson'ın 28 sayı, 8 ribaunt ve 4 asist, Brandon Ingram'ın ise 19 sayı, 3 ribaunt ve 5 asistlik performansları yenilgiyi önleyemedi.

BUCKS GALİBİYET SERİSİNE DEVAM ETTİ

New York Knicks'i 130-111 mağlup eden Milwaukee Bucks, üst üste 7, toplamda ise 22. galibiyetini aldı. Bucks'ta Giannis Antetokounmpo 28 sayı, 7 ribaunt ve 7 asist, Bobby Portis ise 23 sayı, 11 ribaunt ve 1 asistle galibiyette pay sahibi oldu. Bu sezon 17. yenilgisini yaşayan Knicks'te Jalen Brunson 36 sayı, 3 ribaunt ve 7 asist, Julius Randle 26 sayı, 8 ribaunt ve 1 asistle oynadı.

SONUÇLAR

New York Knicks-Milwaukee Bucks: 111-130

Los Angeles Clippers-Boston Celtics: 108-145

New Orleans Pelicans-Houston Rockets: 104-106

Indiana Pacers-Orlando Magic: 110-117

Charlotte Hornets-Denver Nuggets: 95-102

Toronto Raptors-Utah Jazz: 119-126

Atlanta Hawks-Memphis Grizzlies: 119-125

Brooklyn Nets-Detroit Pistons: 126-115

Oklahoma City Thunder-Los Angeles Lakers: 120-129

Chicago Bulls-Cleveland Cavaliers: 95-109

Golden State Warriors-Portland Trail Blazers: 126-106

Dallas Mavericks-San Antonio Spurs: 144-119

Sacramento Kings-Minnesota Timberwolves: 98-110

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