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LeBron James NBA tarihine geçti! Lakers sahasında Utah Jazz'ı devirdi

NBA'de heyecan devam ediyor. Lakers, all-star yıldızı LeBron James'in 39 bin sayı barajını geçen ilk oyuncu olma unvanını elde ettiği maçta Jazz'ı 131-99 mağlup etti.

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 22 Kasım 2023 Çarşamba 09:56 Güncelleme Tarihi: 22 Kasım 2023 Çarşamba 10:13
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LeBron James NBA tarihine geçti! Lakers sahasında Utah Jazz'ı devirdi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Los Angeles Lakers, sahasında Utah Jazz'ı 131-99 mağlup etti.

NBA'de normal sezona 5 maçla devam edildi. Lakers, all-star yıldızı LeBron James'in 39 bin sayı barajını geçen ilk oyuncu olma unvanını elde ettiği maçta Jazz'ı 32 sayı farkla yendi.

Karşılaşmayı 17 sayı, 7 ribaunt, 9 asistle tamamlayan 38 yaşındaki James, 2291 üç sayılık atışa ulaşarak bu alanda Vince Carter'ı geçti ve tüm zamanların en çok üçlük atan 7. oyuncusu oldu.

Lakers'ta Anthony Davis 26 sayı, 16 ribaunt, D'Angelo Russell 20 sayı, 8 asistle maçı tamamladı.

Milli basketbolcu Ömer Faruk Yurtseven'in 18 sayı, 6 ribaunt, 1 asistlik performans sergilediği Jazz'da, John Collins 15 sayı, 4 ribaunt, Collin Sexton 14 sayı, 3 ribaunt, 4 asistlik katkı sağladı.

Gecenin öne çıkan diğer mücadelesinde Indiana Pacers, deplasmanda Atlanta Hawks'ı 157-152 mağlup etti. İki takımın toplam 309 sayıyı ulaştığı mücadele, normal sezonda son 32 yılın en çok sayı üretilen maçı olarak tarihe geçti.

- Sonuçlar

Orlando Magic-Toronto Raptors: 126-107

Atlanta Hawks-Indiana Pacers: 152-157

Philadelphia 76ers-Cleveland Cavaliers: 119-122

Phoenix Suns-Portland Trail Blazers: 120-107

Los Angeles Lakers-Utah Jazz: 131-99

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