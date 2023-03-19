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Boston Celtics play-off'ları garantiledi! İşte NBA'de gecenin sonuçları

Amerikan Basketbol Ligi NBA'de heyecan devam devam ediyor. Milli basketbolcu Furkan Korkmaz'ın formasını giydiği Philadelphia 76ers, Indiana Pacers'ı 141-121 yenerek üst üste 8. galibiyetini aldı. Boston Celtics, Miami Heat'in Chicago Bulls'a yenilmesiyle Doğu Konferansı'nda play-off'ları garantiledi.

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mart 2023 Pazar 10:42
Boston Celtics play-off'ları garantiledi! İşte NBA'de gecenin sonuçları

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Philadelphia 76ers, Indiana Pacers'ı 141-121 yenerek üst üste 8. galibiyetini aldı.

NBA'e 8 maçla devam edildi. Doğu Konferansı ikincisi Philadelphia 76ers, Joel Embiid'in 31 sayı, 7 ribaunt, 7 asist ve Tyrese Maxey'nin 31 sayı, 7 asistle oynadığı Pacers deplasmanında kazanarak sezonun 48. galibiyetine ulaştı.

Tobias Harris'in 24 ve De'Anthony Melton'ın 14 sayı attığı konuk takımda milli basketbolcu Furkan Korkmaz ise 1 dakika 36 saniye sahada kaldı.

Play-in mücadelesi veren Doğu Konferansı 11'incisi Pacers'ta Aaron Nesmith'in 25 ve Andrew Nembhard'ın 22 sayısı, sezonun 39. yenilgisini önleyemedi.

Celtics, play-off'ları garantiledi

Utah Jazz deplasmanında 118-117 kaybeden Boston Celtics, Miami Heat'in Chicago Bulls'a yenilmesiyle Doğu Konferansı'nda play-off'ları garantiledi.

Batı'nın 10. sırasında bulunan Jazz'da (34 galibiyet, 36 mağlubiyet) Lauri Markkanen, 28 sayı, 10 ribauntla galibiyetin mimarı oldu.

Milwaukee Bucks'ın ardından play-off'lara kalmayı garantileyen ikinci takım olan Celtics'te (49 galibiyet, 23 mağlubiyet) Jazz'a karşı Jaylen Brown 25 ve Grant Williams 23 sayı attı.

- Kings, Wizards'ı geçti

Batı Konferansı ikincisi Sacramento Kings, deplasmanda Washington Wizards'ı 132-118 mağlup etti.

Art arda 3 olmak üzere 43. galibiyetini alan Kings'te Domantas Sabonis, 30 sayı, 9 ribaunt, 10 asistle ön plana çıktı.

Wizards'ta Kyle Kuzma'nın 33 sayı, 7 ribauntluk performansı, sezonun 39. mağlubiyetini engelleyemedi.

Sonuçlar

New York Knicks-Denver Nuggets: 116-110

Los Angeles Clippers-Orlando Magic: 108-113

Toronto Raptors-Minnesota Timberwolves: 122-107

Indiana Pacers-Philadelphia 76ers: 121-141

Washington Wizards-Sacramento Kings: 118-132

Memphis Grizzlies-Golden State Warriors: 133-119

Chicago Bulls-Miami Heat: 113-99

Utah Jazz-Boston Celtics: 118-117

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