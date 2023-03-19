Boston Celtics play-off'ları garantiledi! İşte NBA'de gecenin sonuçları

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Philadelphia 76ers, Indiana Pacers'ı 141-121 yenerek üst üste 8. galibiyetini aldı.
NBA'e 8 maçla devam edildi. Doğu Konferansı ikincisi Philadelphia 76ers, Joel Embiid'in 31 sayı, 7 ribaunt, 7 asist ve Tyrese Maxey'nin 31 sayı, 7 asistle oynadığı Pacers deplasmanında kazanarak sezonun 48. galibiyetine ulaştı.
Tobias Harris'in 24 ve De'Anthony Melton'ın 14 sayı attığı konuk takımda milli basketbolcu Furkan Korkmaz ise 1 dakika 36 saniye sahada kaldı.
Play-in mücadelesi veren Doğu Konferansı 11'incisi Pacers'ta Aaron Nesmith'in 25 ve Andrew Nembhard'ın 22 sayısı, sezonun 39. yenilgisini önleyemedi.
Celtics, play-off'ları garantiledi
Utah Jazz deplasmanında 118-117 kaybeden Boston Celtics, Miami Heat'in Chicago Bulls'a yenilmesiyle Doğu Konferansı'nda play-off'ları garantiledi.
Batı'nın 10. sırasında bulunan Jazz'da (34 galibiyet, 36 mağlubiyet) Lauri Markkanen, 28 sayı, 10 ribauntla galibiyetin mimarı oldu.
Milwaukee Bucks'ın ardından play-off'lara kalmayı garantileyen ikinci takım olan Celtics'te (49 galibiyet, 23 mağlubiyet) Jazz'a karşı Jaylen Brown 25 ve Grant Williams 23 sayı attı.
- Kings, Wizards'ı geçti
Batı Konferansı ikincisi Sacramento Kings, deplasmanda Washington Wizards'ı 132-118 mağlup etti.
Art arda 3 olmak üzere 43. galibiyetini alan Kings'te Domantas Sabonis, 30 sayı, 9 ribaunt, 10 asistle ön plana çıktı.
Wizards'ta Kyle Kuzma'nın 33 sayı, 7 ribauntluk performansı, sezonun 39. mağlubiyetini engelleyemedi.
Sonuçlar
New York Knicks-Denver Nuggets: 116-110
Los Angeles Clippers-Orlando Magic: 108-113
Toronto Raptors-Minnesota Timberwolves: 122-107
Indiana Pacers-Philadelphia 76ers: 121-141
Washington Wizards-Sacramento Kings: 118-132
Memphis Grizzlies-Golden State Warriors: 133-119
Chicago Bulls-Miami Heat: 113-99
Utah Jazz-Boston Celtics: 118-117