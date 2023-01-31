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Luka Doncic'ten 53 sayı! | NBA'de günün sonuçları

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Dallas Mavericks, all-star oyuncusu Luka Doncic'in 53 sayı attığı Detroit Pistons maçını 111-105 kazandı.

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ocak 2023 Salı 11:12
Luka Doncic'ten 53 sayı! | NBA'de günün sonuçları

NBA'e 8 karşılaşmayla devam edildi. Batı Konferansı'nda play-off mücadelesi veren Mavericks, ağırladığı Doğu Konferansı sonuncusu Pistons'ı mağlup etti.

Sol ayak bileğindeki burkulma nedeniyle bir maç kaçıran Doncic 53 sayı, 8 ribaunt, 5 asistle Mavericks'i galibiyete taşıdı. 23 yaşındaki Sloven oyun kurucu, kariyerinde 5. kez 50 sayı barajını geçti.

Pistons'ta Bojan Bogdanovic'in 29 sayı, 5 ribaunt ve Saddiq Bey'in 18 sayı, 5 ribaunt, 3 top çalmalık performansı galibiyete yetmedi.

WIZARDS ART ARDA 6. GALİBİYETİNİ ALDI

Doğu Konferansı'nda play-in potasına girmeye çalışan Washington Wizards, San Antonio Spurs'ü 127-106 yendi. Spurs deplasmanında 1999'dan bu yana ilk kez kazanan Wizards, galibiyet serisini 6 maça çıkardı.

7 oyuncunun çift haneli skor ürettiği Wizards'ta 25 sayı, 9 ribauntla oynayan Deni Avdija ve 21 sayı, 7 ribaunt, 7 asist üreten Bradley Beal öne çıktı.

Peş peşe 6. mağlubiyetini yaşayan Spurs'te Keldon Johnson 26 sayı, Zach Collins ise 16 sayı, 11 ribauntla mücadele etti.

SONUÇLAR

Philadelphia 76ers-Orlando Magic: 109-119

Brooklyn Nets-Los Angeles Lakers: 121-104

San Antonio Spurs-Washington Wizards: 106-127

Minnesota Timberwolves-Sacramento Kings: 111-118 (Uzatmada)

Oklahoma City Thunder-Golden State Warriors: 120-128

Dallas Mavericks-Detroit Pistons: 111-105

Phoenix Suns-Toronto Raptors: 114-106

Portland Trail Blazers-Atlanta Hawks: 129-125

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