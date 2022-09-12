NBA 2K23 oyunu satışa sunuldu? İşte Steam üzerinden sunulan fiyat

PlayStation 5 (PS5), PlayStation 4 (PS4), Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch ve PC platformları için hazırlanan NBA 2K23 oyunu Steam ve ilgili konsol mağazaları üzerinden satışa sunuldu.

NBA 2K23 OYUNUNUN FİYATI NE KADAR?

Steam üzerinde oyun 699TL olarak satın alınabiliyor. Michale Jordan kariyer hikâyesine özel görseller ve içeriklerle şahit olabileceğiniz, Jordan Challenge oyunları oynayabileceğiniz özel versiyon ise 1099TL. Bu sürümde çeşitli görünümler, puanlar, oyun para birimleri ve aksesuarlar hediye ediliyor.

PS5 tarafında standart sürüm 899TL iken PS4 sürümü 799TL. Her ikisini içine alan Deluxe sürüm 949TL iken Michael Jordan sürümü de 1099TL. Xbox Series X/S ve One konsolları için de fiyatlandırma aynı.