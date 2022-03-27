Portland - Houston: 98-115 | MAÇ SONUCU ÖZET | Alperen Şengün kariyer rekoru kırdı!

NBA'de Portland Trail Blazers ile Houston Rockets karşı karşıya geldi. Rockets ikinci yarıdaki performansıyla rakibini 98-115'lik skorla devirmeyi başardı.

Bu sonuçla Rockets 20. galibiyetini alırken Trail Blazers ise 47. yenilgisini yaşadı.

Houston Rockets'ta milli temsilcimiz Alperen Şengün inanılmaz bir performansa imza attı ve galibiyetin mimarı oldu. Alperen Şengün 26 dakika süre bulduğu maçta 27 sayı – 7 ribaund – 3 asist ile mücadele etti ve kariyerinin en skorer maçını oynadı.

Rockets'ta Jalen Green 25 sayıyla Alperen'e eşlik ederken Christian Wood 13 sayıyla oynadı. Kevin Porter ise 10 sayı – 11 ribaund ile double-double yaptı.

Trail Blazers'ta Trendon Watford 15 sayı – 10 ribaund ile Drew Eubanks ise 14 sayı – 16 ribaund ile double-double yapsalar da farkı önleyemediler. Brandon Williams 15, Keon Johnson da 14 sayıyla maçı tamamladı.

Çeyrek skorları:

1. çeyrek: 28-24

2. çeyrek: 60-60

3. çeyrek: 78-85

4. çeyrek: 98-115