Atlanta Hawks genel menajeri Travis Schlenk açıkladı: McMillan Atlanta Hawks'ın daimi başantrenörü olacak!

Atlanta Hawks genel menajeri Travis Schlenk, ekibin "geçici" koçu Nate McMillan'ı takımın daimi başantrenörü yapmak için bir anlaşmaya vardığını söyledi.

ESPN'den Adrian Wojnarowski'ye göre, McMillan'ın yeni sözleşmesi dört yıllık olacak.

56 yaşındaki koç, 1 Mart'ta Atlanta'da Lloyd Pierce'ın yerine geçerek görevi geçici olarak devralmıştı. Hawks o dönemde 14-20 derecesine sahipti ve Doğu Konferansı'nda 11. sıradaydı.

McMillan'ın başa geçmesiyle Atlanta ekibi, kendisinin görev başındaki ilk sekiz maçında aldığı art arda galibiyetler de dahil olmak üzere, sezonun son iki buçuk ayında 27-11'lik bir galibiyet serisi elde ettikten sonra, normal sezonu beşinci sırada tamamlamıştı.

Hawks daha sonra playofflarda sırasıyla New York Knicks ve Philadelphia 76ers'ı beş ve yedi maçta elemesinin ardından, Doğu Konferansı finallerinde Milwaukee Bucks'a altı maçta elenmişti.