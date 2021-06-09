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NBA'de 76ers, Hawks karşısında seriyi eşitledi

(NBA) play-off'larında 'u 118-102 mağlup etti. Bu sonuçla Philadelphia 76ers, Doğu Konferansı yarı final serisini 1-1'e getirdi.

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 09 Haziran 2021 Çarşamba 10:25
NBA'de 76ers, Hawks karşısında seriyi eşitledi

NBA play-off'larına 2 maçla devam edildi. Doğu Konferansı'nda normal sezonu lider bitiren 76ers, 'in 40 sayı, 13 ribauntluk performansıyla öne çıktığı karşılaşmada Hawks'u mağlup ederek seriye denge getirdi.

All-star pivot Embiid, 2003'te bunu başaran 'dan beri bir play-off maçında 40 sayı kaydeden ilk 76ers oyuncusu oldu.

Ev sahibi 76ers'ta 22 sayı, 6 ribaunt, de 21 sayılık katkıda bulundu.

Serinin ilk müsabakasını kazanarak saha avantajını ele geçiren Hawks'ta 21 sayı, 11 asist, 21 sayı, 9 ribaunt ve 20 sayı üretti.

JAZZ CLIPPERS'I İLK MAÇTA YENDİ

Batı Konferansı'ndaki yarı final eşleşmesinde, normal sezonun en yüksek galibiyet yüzdesine sahip , evinde oynadığı mücadelesini 112-109 kazanarak seride 1-0 öne geçti.

Jazz'ın all-star gardı , 45 sayı ve 5 asistle sahanın en etkili ismi oldu. ve ise 18'er sayı kaydetti.

Clippers'ta Kawhi Leonard 23 sayı, 7 ribaunt, Paul George 20 sayı, 10 ribaunt ve Luke Kennard 18 sayıyla oynadı.

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