Haberler NBA Son dakika spor haberi: Charlotte Hornets'ın genç çaylağı LaMelo Ball ameliyat edildi

Son dakika spor haberi: 'ın genç çaylağı ameliyat edildi

Son dakika spor haberleri... takımlarından 'in çaylak oyuncusu , sağ el bileğinden operasyon geçirdi. 19 yaşındaki genç basketbolcunun sezon sonlarına doğru parkelere dönebileceği ifade edildi.

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mart 2021 Çarşamba 13:27
Son dakika spor haberi: Charlotte Hornets'ın genç çaylağı LaMelo Ball ameliyat edildi

'nde () 'ın çaylak yeteneği , sağ el bileğinden ameliyat edildi.

Kulübünden yapılan açıklamada, Dr. tarafından 'ta hastanede gerçekleştirilen ameliyatın başarılı geçtiği ve 19 yaşındaki oyuncunun sağlık durumuna ilişkin 4 hafta sonra yeniden değerlendirme yapılacağı belirtildi.

basınında yer alan haberlerde, Charlotte Hornets ile arasında oynanan maç sırasında sakatlanan Ball'ın, sezonun sonlarına doğru yeniden forma giyebileceği öngörülüyor.

'nda üçüncü sırada seçilen Ball, 15.9 sayı, 5.9 ribaunt ve 6.1 ribaunt ortalamasıyla bu sezonun en iyi performans gösteren çaylak oyuncuları arasında yer alıyor.

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