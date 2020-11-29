Haberler NBA Pre-season 11 Aralık’ta

Pre-season ’ta

sezon öncesi (Pre-Season) takvimi açıklandı. Hazırlık maçları ile arasında oynanacak.

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 28 Kasım 2020 Cumartesi 22:55 Güncelleme Tarihi: 29 Kasım 2020 Pazar 06:50
Pre-season 11 Aralık’ta
sezon öncesi (Pre-Season) takvimi açıklandı. Hazırlık maçları ile arasında oynanacak. Açılış maçları arasında LA Lakers- LA Clippers, New York-Detroit, Orlando-Atlanta, Houston-Chicago, Sacramento-Portland maçları oynanacak. Lig ise 22 Aralık'ta başlayıp 22 Temmuz'da sona erecek.
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