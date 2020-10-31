Haberler NBA Steve Nash'in eski antrenörü Mike D'Antoni Brooklyn Nets'te yeni yardımcısı oldu

'in eski antrenörü 'te yeni yardımcısı oldu

ekiplerinden , tecrübeli çalıştırıcı 'yi başantrenör 'in yardımcılığına getirdi. D'Antoni, 2004-2008 yıllarında 'da Nash'in hocalığını yapmıştı.

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ekim 2020 Cumartesi 12:36
Steve Nash'in eski antrenörü Mike D'Antoni Brooklyn Nets'te yeni yardımcısı oldu

Nets'in internet sitesinden yapılan açıklamada, 'de birçok takım çalıştıran 69 yaşındaki D'Antoni ile yardımcı antrenörlük görevi için anlaşma sağlandığı duyuruldu.

Takımlarına oynattığı hızlı basketbolla akıllarda yer eden D'Antoni, NBA'de , , , ve 'ta başantrenörlük yapmıştı. ABD'li çalıştırıcı, NBA'de 2005 ve 2017'de yılın antrenörü seçilmişti.

Öte yandan daha önce ve Philadelphia 76ers'ta çalışan Ime Udoka'nın da 'in ekibine yardımcı antrenör olarak dahil olduğu belirtildi.

Ayrıca 'nin çalıştırdığı dönem Phoenix Suns'ta Nash ile forma giyen Amar'e Stoudemire'nın ise Nets'te oyuncu geliştirme asistanı olduğu kaydedildi.

BİZE ULAŞIN