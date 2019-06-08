Stevens’a şok – Fotomaç – 08 Haziran 2019
08 Haziran 2019, Cumartesi
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Stevens’a şok

Stevens’a şok

final serisinin 3. maçında oyuncusu 'yi iten hissedarı 'ın cezası belli oldu.

final serisinin 3. maçında oyuncusu 'yi iten hissedarı 'ın cezası belli oldu. NBA'den yapılan açıklamaya göre, Warriors'ın sahasında 123-109 kaybettiği karşılaşmada yaşanan tartışmada Lowry'yi iten ve hakaret eden Stevens, bir yıl tribüne giremeyecek. Warriors hissedarı Stevens ayrıca ceza olarak 500 bin dolar ödeyecek. Warriors, olay sonrası Lowry'den özür dilemişti.
  1. 8.6.2019
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