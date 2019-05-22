Toronto Doğu Konferansı’nda durumu 2-2 yaptı
22 Mayıs 2019, Çarşamba
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Toronto Doğu Konferansı’nda durumu yaptı

Toronto Doğu Konferansı’nda durumu 2-2 yaptı

dördüncü maçında , ’ı 120-102’lik skorla mağlup ederek, seride durumu ’ye getirdi.

dördüncü maçında , 'ı 120-102'lik skorla mağlup ederek, seride durumu 'ye getirdi.
NBA Doğu Konferansı Final Serisi heyecanı dün oynanan Toronto Raptors- Milwaukee Bucks mücadelesiyle devam etti. Serinin dördüncü maçında Raptors, evinde konuk ettiği Milwaukee'yi 120- 102'lik skorla mağlup etti ve durumu 2-2'ye getirdi. Milwaukee Bucks'ta forma giyen milli basketbolcu ise parkede kaldığı 17 dakikada 7 sayı, 2 ribaund ve 1 asist üretti.
Ev sahibi ekip Toronto'da Kyle Lowry, galibiyete 25 sayı, 5 ribaund ve 6 asist ile katkı vererek en skorer isim olurken, 17 sayı, 13 ribaund ve 2 asistlik performans ile double double'a imza atan Sergey Ibaka da galibiyette büyük pay sahibi oldu. Konuk ekip Milwaukee'de ise Khris Middleton mücadelede kaydettiği 30 sayı, 6 ribaund ve 5 asistlik istatistikle takımının ve maçın en skorer ismi oldu. Yunan yıldız Giannis Antetokoumpo, 25 sayı, 10 ribaund ve 5 asist ile double-double yapan bir diğer oyuncu oldu.
Seride 4 galibiyete ulaşan, NBA Konferanslar Finali'nde Golden State Warriors'un rakibi olacak.

  1. 22.05.2019
  2. Güncelleme: 22.05.2019 11:53
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