Ersanlı Milwaukee final serisinde öne geçti
17 Mayıs 2019, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler NBA Haberleri Ersanlı Milwaukee final serisinde öne geçti

Ersanlı Milwaukee final serisinde öne geçti

Ersanlı Milwaukee final serisinde öne geçti

Milli basketbolcu ’nın da formasını giydiği ekiplerinden , Final serisi ilk maçında karşı karşıya geldiği ’ı 108-100’lük skorla mağlup ederek, seride 1-0 öne geçti.

Milli basketbolcu 'nın da formasını giydiği ekiplerinden , Final serisi ilk maçında karşı karşıya geldiği 'ı 108-100'lük skorla mağlup ederek, seride 1-0 öne geçti.
NBA'de Doğu Konferansı Final Serisinde Milwaukee Bucks, Toronto Raptors karşısında durumu 1-0'a getirdi. Toronto Raptors'ı 108-100'lük skorla mağlup eden Milwaukee'de milli basketbolcu Ersan İlyasova da 14 dakika parkede kalarak, 7 sayı, 3 ribaund ile galibiyete katkı sağladı.

EN SKORER İSİMLER
Oynanan mücadelede Toronto'da forma giyen Kawhi Leonard, kaydettiği 31 sayı ile dikkat çekti. Leonard, mücadelenin ve takımının en skorer ismi olurken, 9 ribaund ve 2 asistlik performans gösterdi. Ev sahibi ekip Milwakuee'de ise en fazla sayı atan oyuncu Brook Lopez oldu. 34 dakika süre alan Birleşik Amerikalı basketbolcu, 29 sayı, 11 ribaund ve 2 asist ile galibiyete katkı verdi.
Doğu Konferansı final serisi ikinci maçı 18 Mayıs Cumartesi günü oynanacak.

  1. 16.05.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Ersanlı Milwaukee final serisinde öne geçti haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN